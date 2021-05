ZVEZDA JE MNOGO JAČA OD PARTIZANA! Terzić otkrio šta je rekao Kangi i Gobeljiću posle derbija! Dolaze li Kolarov i Arnautović?

Uvek se samo rezultat pamti. Zvezda je osvojila duplu krunu posle 14 godina i na to smo ponosni. Očekivao sam više od derbija, od mojih igrača. Moguće da je ta velika želja okovala igrače. Mislim da je Kup zasluženo osvojen" rekao je Terzić u gostovanju u emisiji "Jutro " na TV Prva

Terzić je istakao da će Gobeljić i Kanga biti kažnjeni zbog neprimerenog ponašanja nakon derbija

"Kao odgovoran klub moramo da vodimo računa o tome. Zvao sam Gobeljića i Kangu posle utakmice i rekao im da će biti kažnjeni. Oni moraju da budu svesni dresa koji nose, jedne društvene odgovornosti. Naravno da je to neprimereno i oni će biti kažnjeni prema klupskim pravilima."

Dotakao se i prelaznog roka Zvezda i najave dolazaka igrača poput Marka Arnautovića i Aleksandra Kolarova

"Jesam razgovarao sa njegovim agentom, koji mu je rođeni brat i Arnautović jeste naša želja, ali u ovom momentu to nije realno. On ima bogat ugovor, možda za godinu ili dve kao izvanredan igrač, koji jeste naša velika želja" poručio je Terzić i dodao:

" Kolarov i ja smo bili na ručku, on je moj prijatelj i moje "dete", ja sam mu trasirao put. Da li će doći ili ne, ne bih mogao sada da kažem. On je pametan i kvalitetan momak i za njega ima mesta u Crvenoj zvezdi. On je potencijal koji može biti kvalitetan kadar u Crvenoj zvezdi na nekoj rukovodećoj poziciji", nema dilemu generalni direktor Zvezde

Terzić je podsetio na put koji je Zvezda prešla od kad je on na čelu kluba.

"Zvezda je u ovih sedam godina uradila nešto što će se izučavati na Univerzitetima širom sveta. Od kluba koji je bio leš napravili smo klub koji igrač Ligu šampiona i Ligu Evrope. Zvezda je danas 42. klub Evrope. To je prvi put posle 25 godina Zvezda u prvih 50 klubova u Evropi. Mi smo se digli iznad svakodnevnice i ambijenta u kojem egzistiramo i Zvezda treba da bude ponos Srbije."

Ističe da je Zvezda mnogo jača od Partizana.

"Kao sportista moram da poštujem Partizan kao večitog rivala i kao klub sa istorijom, tradicijom. Odmakli smo mnogo od Partizana. Ne vidim kako može u neko dogledno vreme da nam bude konkurentan. Zvezda je mnogo jača. Zvezda ima svoje ciljeve, učešće u LE i LŠ, osvajanje titule. Zvezda je mnogo organizaciono i igrački mnogo odmakla od Partizana i taj trend će se nastaviti."

Dejan Stanković definitivno ostaje u klubu.

"Ostaje sigurno. Mnogi su bili skeptici. On je porastao kao trener, kao čovek, nastaviće da napreduje. Zadovoljni smo, on ima punu podršku. Dokaz za to je novi ugovor do 2024. godine. Doći će dan kada će Stankoviću stići ponuda koju neće moći da odbije. Prija nam interesovanje klubova iz Serije A, ali Dejan Stanković ostaje", zaključio je Terzić u gostovanju na "TV Prva".

