NIJE BILO PREVRATA U FSS! Piksi vodi još dva debitanta u Japan: Mitrović i Vlahović preskaču turneju! VIDEO

Tamo će "orlovi" odigrati dve prijateljske utakmice protiv Jamajke i Japana.

Međutim u prvom planu su bila dešavanja u FSS minulih dana i tzv.prevrat.

"Nije tu bilo nikakvog prevrata. Svi znamo šta se desilo. Maksimalno sam skoncentrisan i posvećem poslu kojim se bavim i imam odgovornost za sportska pitanja i sve što se dešava oko nacionalnog tima. Niti želim niti mogu da se mešam u rad Saveza. Rekao sam da postoje dva sektora, politika i sportski deo Saveza. Uz sportskom delu se pitam i to se baš mnogo pitam i pitaću se. O ovoj drugoj političkoj strani se ne brinem previše. Vidim da Savez funkcioniše dobro, imamo podršku, to mi je jako bitno i ne želim da trošim energiju na to" ,rekao je Stojković

Na spisku reprezentacije Srbije za turneju po Japanu došlo je do promena.

Ekipi su priključeni debitanti - napadač Radnika Milan Makarić i krilni igrač Partizana Nemanja Jović, dok će put u na istok Azije preskočiti Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Andrija Živković i Darko Lazović, otkrio je selektor Dragan Stojković Piksi.

foto: Partizan.rs

"Ima promena u odnosu na preliminarni spisak. Dodata su dva imena – Milan Makarić, najbolji strelac Superlige, i Nemanja Jović, koji je iz mlade selekcije prekomandovan u A tim. Sa druge strane, Aleksandar Mitrović, Darko Lazović, Andrija Živković i Dušan Vlahović, ipak, ne mogu da budu sa ekipom u ovom okupljanju. Odluka je da im se omogući slobodno vreme kako bi se spremili za buduće pozive. Oni su svi došli da se jave, bili sa nama, i sve dileme su otklonjene posle lekarskih pregleda. Neophodan im je odmor kako bi sanirali sve probleme i spremni dočekali naredne izazove", rekao je Stojković

Pored njih dvojice, priliku za debije imaće Marko Ilić, Sava Čestić, Aleksa Terzić i Dejan Joveljić, koji su bili i na preliminarnom spisku.

„Veliko zadovoljstvo što ću imati prilike da radim sa novim igračima. To su igrači sa velikim potencijalom, koje pratimo redovno. Oni zaslužuju da budu na spisku. Imamo dve prijateljske utakmice, gde ih možemo isprobati da vidimo da li zaista imaju taj kvalitet. Jedva čekam da ih vidim na delu. Ekipa koja ide za Japan biće oko 24 godine prosečne starosti. To je jedan mladi tim, ali oni će znati da igraju fudbal. Svi će dobiti šansu, koliko minuta videćemo. Prilika je pred njima„.

Srbiju na azijskoj turneji očekuju dueli sa Jamajkom i Japanom.

"Trenutno ih ne poznajem uopšte, ali ću doći do informacija. Meni rivali nisu bitni, gledam samo našu igru. Ime protivnika mi ništa ne znači. Fokus je na mom timu. Očekujte ofanzivnu Srbiju, to se podrazumeva, ne može drugačije", zaključio je Stojković.

