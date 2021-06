MOJ PRVI AUTO (4) Milan Živadinović: Vozio sam "taunus 12M kupe", tata mi je kupio, tada sam imao pare samo za kikiriki!

"Najpre sam vozio "taunus 12M kupe". Otac mi je dao pare za njega, jer sam ja tada imao para samo za kikiriki", nasmejao nas je Živa već na početku razgovora.

Koliko često ste vozili svoj prvenac?

"Kao vozač početnik nisam mnogo putovao njim, vozio sam ga uglavnom po Beogradu. Bio je perfektan, nikad se nije kvario. Žao mi je što ga nisam sačuvao i od njega sada napravio oldtajmer".

Šta danas vozite?

"Vozim "nisan" i BMW. Nisu to automobili za prestiž, od toga nikada nisam patio".

Šta vam je najbitnije kod automobila?

"Nije mi toliko bitna marka. Ali volim automobile za gradsku vožnju, pogotovo one manjeg obima, jer su lakši za upravljanje, a i manje koštaju. Pravo da vam kažem, kola su mi služila za ono za šta i treba da služe, da se prevezem do nekog mesta. Ne da se pokazujem drugima, da vozim opasna kola i da sam moćan i glavna faca, to je pogrešno".

Kako biste sebe ocenili kao vozača?

"Pre svega kao pristojnog. Ne bahatim se u vožnji. Umeren sam u tome uvek bio. Poštovao sam propise i dan-danas ih poštujem, naravno".

LIČNA KARTA Ime: Milan Živadinović Rođen: 15.decembra 1944. u Beogradu Igračka karijera: Crvena zvezda, Čelik, Vardar, Sloboda Užice, Rijeka, Crvenka, Sudvest Trenerska karijera: Spartak Subotica, Novi Sad, Rad, Sutjeska Nikšić, Sakarjaspor, Budućnost, Radnički Niš, Al Šahab, OFK Beograd, Budućnost, Crvena zvezda, Jugoslavija U-23, Jugoslavija, Al Nasr, Irak, Obilić, Jemen, Gana, Sava Bateri, Čangša Đinde, Mjanmar

