GVARDIOLA MI JE REKAO DA IDEM U NAJBOLJI KLUB NA SVETU: Aguero nije imao dilemu kad je pozvala Barsa: Mesija znam od detinjstva!

On je sa Kataloncima potpisao dvogodišnji ugovor uz otkupnu klauzulu od 100 miliona evra.

"Prošlo je mesec i po otkako me Barselona zvala. Nisam imao dilemu ni sekundu. Rekao sam agentima da ne pričaju sa drugim klubovima. Samo sa Barselonom. Mesec i po je proleteo i ja sam ovde. Sećam se da mi je na jednom ručku kada smo osvojili Premijer ligu Pep Gvardiola rekao da idem u najbolji tim na svetu", rekao je Aguero.

Aguero se nada da će Mesi ostati u klubu "To će da odluče on i klub. Ali je zadovoljstvo i ponos igrati uz njega. Igrali smo u reprezentaciji još kao deca. Dobro ga znam, ako ostane ovde, a verujem da hoće, daćemo sve od sebe za klub. To on uvek i radi".

Navijači Barse očekuju mnogo od tandema Mesi-Aguero. "Pričam sa Mesijem svakog dana. Ne mogu da vam kažem o čemu. U poslednjoj poruci mi je čestitao. Uvek se šalimo na način na koji ne mogu sada da pričam. Odlično se znamo, a to što ćemo trenirati zajedno svakog dana će mi samo olakšati ovde. U reprezentaciji nismo trenirali toliko često pa je mnogo teže se upoznati na taj način", zaključio je Kun Aguero

Kurir sport