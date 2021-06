TUKAO POGREŠNOG TRENERA ZBOG MIHE! Binić otkrio detalje čuvenog meča: Dobijem crveni, idem pod tuš, pa da ih bijem u tunelu! VIDEO

Crveno-beli su prethodno izgubili u finalu Kupa od Splićana, da bi ih u poslednjem kolu dočekali na Marakani kao šampioni Evrope, a tuče se prisetio Dragiša Binić jedan od glavnih aktera frke koja je nastala.

foto: Profimedia

"Izgubim Kup od Hajduka na JNA. Na tom meču njihov trener Skoblar je vređao, igrači su uklizavali, vukli za kosu Mihu, a tebe neće i izgubiš. Naredni meč je u prvenstvu sa Hajdukom, zadnja pred frku. Nama nebitna utakmica, ali se dogovorimo da im vratimo i igramo malo oštrije. Počinje utakmica, a oni opet nas biju. Jednom tamo uklizaše Mihajloviću, drugi put, treći I ja se zaletim, nokautiram jednog i čekam klupu. A kroz onu našu euforiju proslava, ja ne znam da su oni promenili trenera. I ja sada čekam Skoblara da mu vratim što nas je vređao na nacionalnoj osnovi. Klupa kreće ka meni, ja vidim trenera i nokautiram ga. Ali to nije bio Skoblar, već Poklepović. Bezveze. U jednom trenutku vidim da se bijem, a ja i nemam potrebu za to. Mihu su dirali. Sudija mi daje crveni, ja hoću i na njega, jedva su me zadržali" vraća film Binić u intervjuu za "Telegraf"

Objasnio je i šta se posle dogodilo.

"Odlučim da ću da se istuširam, spremim malo, pa ću da ih bijem u tunelu. Međutim, u klubu su znali da će biti takva reakcija i odvuku me u ložu. Ja sam Mihi rekao na poluvremenu: "Ja sam ovo zbog tebe uradio. Mene niko nije dirao." On će zatim meni "stižem te" i posle nekoliko klizećih isteraju i njega. Posle sam uputio izvinjenje treneru, ali je bilo gotovo. Tek sat vremena posle meča su mi rekli da sam udario pogrešnog čoveka. Šta da radim", seća se Bina svakog detalja čuvene utakmice.

Kurir sport / Telegraf