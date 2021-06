SANIČANIN POTPISAO ZA PARTIZAN I NAJAVIO: Želim da uzmem duplu krunu

Prvo pojačanje Partizana pred početak nove fudbalske sezone je bivši štoper Vojvodine i reprezentativac Bosne i Hercegovine, Siniša Saničanin.

Saničanin je sa Partizanom potpisao ugovor na tri godine i samim tim potvrdio da želi da ostane u srpskom fudbalu.

,,Početak prelaznog roka obeležio je moj dolazak u Partizan, što mi je posebno drago! Što se tiče mene i mog prelamanja da li da odem u inostranstvo ili dođem među crno-bele, nije mi bilo toliko teško, posebno kada sam video odlučnost trenera Stanojevića i uprave da me dovedu. Partizan je stvarno veliki klub i takva ponuda se ne dobija često u životu tako da smatram da je ne treba olako odbijati. Lako sam prelomio kada sam video veliku želju svih u klubu i profesionalnost na visokom nivou Partizana. Svi su bili prekorektni prema meni i kada sam pričao sa ljudima sa kojima radim, kao i sa porodicom, zaključili smo da će to biti najbolji potez do sada u mojoj karijeri. Partizan je stvarno veliki klub i može biti velika odskočna daska za najjače lige sveta i Evrope”, rekao je Saničanin.

Tokom mandata u crveno-belima iz Novog Sada, više puta se susretao sa Partizanom, upoznao sa stilom za koji se zalaže šef stručnog štaba Partizana, Aleksandar Stanojević, ali i sa igrom štoperskog tandema Vujačić-Marković.

"Igrao sam dosta puta protiv Partizana. Što se tiče stila Aleksandra Stanojevića, imam samo reči hvale. Od kako je Aleksandar Stanojević došao na čelo Partizana vidi se ta promena, vidi se da Partizan igra moderan fudbal, napadački, agresivan, da se zna tačno u svakom trenutku šta ko radi i gde ko stoji, i u fazi defanzive i ofanzive. Što se tiče Vujačića i Markovića, ne mogu da im nađem zamerku, stvarno su delovali dobro ove sezone. Mogu samo da im čestitam na sezoni i na njihovim igrama”, ističe Saničanin.

Angažovan je na poziciji štopera, kako bi popunio mesto upražnjeno odlaskom Markovića. Ipak, ističe da nema običaj da sebe poredi sa drugima.

,,To je neka tradicija, kada neko ode i dođe novi igrač, poredi se ko je bolji. Ja ne volim mnogo da pričam o sebi, da govorim da li sam bolji ili lošiji od nekoga. Volim da radim na terenu, da te komentare zaslužim od navijača. Nadam se da ću opravdati očekivanja na terenu, da će svi videti kakav sam, šta sam, koje kvalitete imam. Igram levog štopera, opet kažem, ne volim da poredim sebe sa nekim i govorim da li sam bolji ili lošiji, želim da pokažem na terenu ko sam i šta sam”.

Napustio je kamp reprezentacije BiH da bi došao na potpisivanje ugovora, tako da je propustio prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Crne Gore.

,,Napustio sam reprezentaciju jer je ovo veliki korak u mom životu i karijeri, kako za mene, tako i za moju porodicu. Nisam hteo ništa da rizikujem i u razgovoru sa selektorom Petevom, kome se ovom prilikom zahvaljujem, ispao je stvarno korektan, nije mi ni u jednom trenutku rekao da se ne slaže sa tim da idem, jer su bile prijateljske utakmice. Da su bile kvalifikacione, uopšte ne bi bilo govora o tome da napuštam utakmice. Želim da se zahvalim selektoru Petevu i ljudima iz saveza koji su bili stvarno korektni što se toga tiče, nisu mi stvarali nikakav problem. Danas smo baš igrali protiv Šćeke i Vujačića, odigrali smo nerešeno, to je možda najrealniji i najpravedniji rezultat bio. Nastojaću da se vratim u reprezentaciju, ali sve zavisi da li ću moći, kada ću završiti ovde sa lekarskim i promocijom”, kaže Saničanin.

Tokom prethodnih godina, imao je prilike da upozna igrače Partizana, a lično poznaje i Bojana Matića sa kojim je igrao u Vojvodini.

,,Poznajem Ostojića i još neke igrače, ne znam ih lično, ali svi se znamo. Čuo sam se sa Matićem, rekao mi je sve najbolje o Partizanu, da nisam pogrešio nimalo u svom izboru”, dodaje Saničanin.

U sezoni 2019/2020 osvojio je sa Vojvodinom Kup Srbije, kada su u finalu bili bolji upravo od Partizana.

,,Uzeli smo Kup prošle godine, što mi je stvarno bila velika čast, protiv takvog rivala uzeti Kup. Imam želju i sa Partizanom da uzmem i Kup i titulu, da ne pričam o duploj kruni. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama to ostvariti. Da nisam spreman na pritisak, ne bih se sigurno odlučio na ovakav potez, otišao bih možda negde u inostranstvo gde me ne poznaju i lakše bih se nosio sa tim. Spreman sam i jedva čekam da se nosim sa pritiskom, jer to je neki sportski pritisak. Jeste Partizan veliki klub, ima velike navijače, jedva čekam da istrčim na teren i da se svi zajedno radujemo”, izjavio je. ,,Uzeću četvorku zato što je taj broj slobodan. Nosio sam do sada peticu, ali nemam neki poseban razlog ili motiv da mi baš znači taj broj nešto posebno znači. Vodim se time da ne igra broj koji nosiš na leđima, nego ti, koliko se zalažeš, koliko se boriš i koliko sebe daješ “, zaključuje Saničanin.

Kurir sport