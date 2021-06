SMRT OCA GA JE POTPUNO SLOMILA! Tevez objavio kraj karijere, a potom poručio: Možda se i vratim, ali nikada više u Boku!

Kako je i sam ranije najavio istek ugovora sa Bokom Juniors značiće i kraj karijere.

"Ostaviću fudbal iza sebe kada mi istekne ugovor sa Bokom na kraju sledeće godine", rekao je Tevez za argentinski Kanal 13 pre tri godine.

Argentinski mediji danas prenose - Karlos Tevez je napustio Boku Juniors i odlučio da ode u penziju u 37. godini.

Doduše u privremenu, jer nije odbacio mogućnost da se vrati na teren ukoliko se zaželi fudbala, ali više nikada u Boku.

"Sada mogu da kažem da se povlačim, ali možda se za tri meseca probudim i poželim opet da igram. Ipak, nikad više u Boki. Ovo je jedan od najtužnijih dana u mom životu, ali osećam da sam doneo pravu odluku. Boka je moj život i ne smem da budem prosek ovde. Ako ne mogu da pružim 100 odsto, onda je bolje da se povučem", rekao je Tevez i dodao:

"Mnogi su me pitali da ostanem do decembra, da sačekam dok se ljudi ne vrate na stadione. Ali ja sam želeo da odem čuvajući neke posebne memorije kao poslednje. Ne postoji ništa lepše od poslednjih ovacija Maradoni na terenu, poslednjeg puta kada me je otac gledao kako igram i postajem šampion, zadnji put kada sam ga video da lije suze radosnice. Nije mi potrebno ništa drugo da bih bio srećan. Moja krv nije crvena. Uvek će biti plavo-žuta. Vidimo se uskoro", rekao je Tevez.

Tevez je ponikao u Boki, iz koje je 2005. otišao u brazilski Korintijans, da bi potom devet godina bio u Evropi gde je nastupao za Vest Hem, Mančester junajted, Mančester siti i Juventus.

Vratio se u Boku 2015. i posle jedne sezone je otišao u kineski klub Šangaj Šanhua, koji je pre nekoliko meseci napustio da bi ponovo potpisao za matični tim.

Karlos Teves je tokom karijere osvajao brojne klupske i individualne trofeje, a za reprezentaciju Argentine je nastupio 76 puta.

OTAC MU PREMINUO OD KORONE Argentinski napadač Karlos Tevez prošao je kroz veoma težak period života. Otac fudbalera Rimundo Tevez preminuo je od posledica korona virusa. "Jako je teško, emocije su pomešane. Ponekad sam dobro, a ponekad plačem u svlačionici na poluvremenu. Teška su vremena", rekao je Tevez.

