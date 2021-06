DEVOJKA ZAVADILA ZVEZDE BELGIJE: Ljubavni TROUGAO iz korena POTRESAO jednog od prvih favorita EURA! Sve se dogodilo iz OSVETE!

Reprezentacija Belgije prepuna je zvezdi, a još se priča o aferi koja je iz korena potresla reprezentaciju.

Naime jedna devojka je umalo posvađala kolege iz reprezentacije i to ni manje ni više nego Kevina de Brujnea i Tiba Kurtou.

Vezni fudbaler Mančester sitija je bio u vezi sa Kerolajn Lajnen koja je potom završila u krevetu golmana Reala.

"Moja bivša devojka je često putovala u Madrid, pošto se od ranije poznavala sa Kurtoom došlo je do toga da me prevari. Rekao sam mu u lice da znam da je spavao sa njom i od tada imamo samo profesionalni odnos. Nismo više jedni od najboljih drugova, ali smo ok. Selektor me je pitao da li želim da Kurtoa bude odstranjen iz reprezentacije, ali ja nisam hteo. Iako se desilo što se desilo, on je dobar golman i potreban je Belgiji", rekao je De Brujne 2014. godine.

Svoju verziju priče imala je i Kerolajn.

"U leto 2012. godine, Kevin mi je rekao da je imao aferu sa mojom najboljom drugaricom i ja sam mu rekla da bira između mene i nje. A onda sam mu uzvratila", rekla je Kerolajn pravdajući svoj postupak

