ZLATKO DALIĆ RAZOČARAN: Ovo nije Hrvatska kakvu sam zamišljao i hteo!

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da ovo nije Hrvatska kakvu je zamišljao i hteo, ali da imaju još jednu šansu za prolazak dalje, izjavio je u subotu na konferenciji za novinare, prenela je HINA.

"Nisam ni srećan ni zadovoljan, niti se osećam komforno. Ovo nije Hrvatska kakvu sam zamišljao, kakvu sam hteo. To nije ono što sam mislio kada smo počeli pripreme: Ali dobili smo još jednu šansu da u grupnoj gazi to popravimo i plasiramo se dalje", rekao je Dalić, ponovivši još jednom da je jako svestan da ovo nije dobro i da to nije Hrvatska kakvu želi. Osvrćući se na jučerašnju utakmicu Dalić je istako loše prvo poluvreme u kojem su Česi "nadtrčali hrvatske igrače, uvek su bili prvi na lopti, ali i pored toga tome nisu stvorii šansu".

Što se tiče drugog poluvremena, Dalić smatra da je ono bilo puno bolje i da ono treba biti putokaz. Na pitanje novinara zašto reprezentacija još uvijek nije tim, Dalić je odgovorio da za to ima puno subjektivnih i objetkivnih razloga, ali da neće tražiti alibi ili krivce zašto se tim nije do kraja složio.

"Na meni je taj posao, ne izgledamo kako bi trebali izgledati, nismo kompaktni, što se posebno videlo juče u prvom poluvremenu. Sedam-osam igrača je došlo iz povreda, nisu se uspeli uklopiti", ocenio je selektor. Upitan gde bi smestio Hrvatsku na EURU nakon svih do sada odigranih utakmica, izbornik je rekao da su 'Vatreni' uravo tamo gde i jesu - u bori za prolaz medju 16.

"Nismo se nametnuli, to nije dobra Hrvatska koja ohrabruje, kakva bi trebala biti, nismo na tom nivou sada. Imamo tu šansu da se popravimo u utorak s pobedom", ponovio je izbornik, kazavši da rešenja za utakmice traži na treningu.

"Ja sam imao drugu koncepciju i viziju kako je to trebalo izgledati. Rešenja ;tražimo u hodu i nakon analize treninga. Tu smo pokušali slagati priču, tražiti najbolja rešenja. Sada nam preostaje da u tri dana napravimo bržu i energičniju ekipu da se možemo suprostaviti Škoima koji će biti motivisani i agresivni", dodao je.

"Rezultat je taj koji daje motivaciju, mi ga nemamo, rezultat nam je preko potreban, stalno smo u minusu i nikako ne možemo ući u normalan ritam", nadovezao se. Osvrnuo se i na sledećeg suparnika Hrvastke na EURU.

"Škotska je trebalo da prodje puno bolje protiv Češke u prvoj utakmici. Imali su dosta prilika, ali su primili dva gola. Pokazali su veliku motivaciju i veliku borbenost. Oni će protiv nas biti isti jer i njima tri boda znače prolaz dalje, a i na svom su terenu. Biće teško, to je protivnik koji nema možda veliku kvalitet, ali moramo pripaziti, moramo odgovoriti na bolji način", ocenio je sledećeg suparnika Dalić. Pritom je najavio par promena za susret protiv Škotske koji je na rasporedu u utorak.

"Moraćemo napraviti dve-tri promene, moramo naći sveže, energičnije igrače. Menjam jer tražim najbolje", dodao je.

"Ja od bor be ne odustajem, od odgovornosti ne bežim. Ja verujem i to sam rekao momcima - verujem u njih, u ljude oko sebe i verujem u sebe, verujem da je u nama ostalo prkosa da to napravimo", istaknuo je na kraju Dalić.

