ZBOG RONALDA JE HTEO U ZEMLJU DA PROPADNE! Portugalac ga pre 2 godine sramno PONIZIO, a sada mu se slatko OSVETIO!

U derbiju drugog kola Evropskog prvenstva fudbaleri Nemačke su u Minhenu savladali selekciju Portugala rezultatom 4:2.

Igač utakmice bio je fudbaler Atalante Robin Gosens.

Sjajni Nemac je verovatno odigrao najbolji meč u svojoj karijeri. Postigao je gol i upisao čak dve asistencije.

Gosens je bio posebno motivisan na ovoj utakmici, jer je na drugoj strani bio njegov bivši idol Kristijano Ronaldo.

Naime, kapiten Atalante je u svojoj autobiografiji otkrio kako ga je Portugalac ponizio 2019. godine.

"Nakon utakmice protiv Juventusa hteo sam da ispunim svoj san i da uzmem Ronaldov dres. Kada je sudija svirao kraj utakmice, umesto da odem da slavim, otišao sam do njega. Pitao sam ga: Kristiano, mogu li da dobijem dres? On me nije ni pogledao, samo je rekao: Ne!" otkrio je u svojoj autobiografiji Gosens.

Reprezentativac Nemačke bio je šokiran ponašanjem slavnog Portugalca.

"Pocrveneo sam, bilo me je sramota. Udaljio sam se od njega. Dok sam odlazio, osetio sam se tako malim. Znate one trenutke kada vam se nešto sramotno desi, pa se osvrnete oko sebe da vidite da li je neko to primetio? E, tako sam se tada osećao, želeo sam da se sakrijem negde", istakao je bek Atalante.

Dve godine kasnije usledila je slatka osveta - uništio je Ronalda i njegov Portugal!

Naravno, novinari nisu poropustili priliku da ga pitaju da li je nakon meča tražio dres od Ronalda.

"Nisam tražio dres, samo sam želeo da uživam u pobedi i ovoj večeri", rekao je Gosens.

