STANOJEVIĆ IZVRŠIO PROZIVKU I PORUČIO IGRAČIMA: Cilj je bar jedan trofej!

Crno-beli sa treninzima za novu sezonu počeli su prošlog ponedeljka, a za dva dana putuju na pripreme u slovenački Ptuj, gde će ostatiti od 9. jula.

foto: Starsport©

Šef struke crno-belih istakao je da je cilj da se u predstojećoj sezoni osvoji trofej.

"Grb Partizana je podsticaj, a ne teret. To je obaveza svih nas da to doživljavamo sa emocijom. Ove godine možemo da igramo i dobro, borbeno, ali da moramo da osvojimo jedan od trofeja. Po mom mišljenju, titula je najvažnija, ali pokušaćemo u ovim teškim vremenima za nas da napadnemo titulu onako kako to mi zaslužujemo. Mnogo sreće, rada i požrtvovanosti vam želim", rekao je Stanojević.

foto: Starsport©

(Tanjug)