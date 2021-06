KRISTIJAN ERIKSEN POZVAN U ZAGREB NA GENETSKO TESTIRANJE: Hrvati ponudili danskom fudbaleru analizu 294 gena

Eriksenu, koji se srušio tokom meča sa Finskom usled srčanog zastoja, dobio je poziv iz Specijalne bolnice "Sveta Katarina" da uradi analizu 294 gena i pripadajućih mutacija ne bi li mu se utvrdila moguća genetska podloga srčanog zastoja.

"S obzirom da se u "New England of Journal Medicice", jednom od vodećih časopisa za zdravlje, ističe da u oko 40 odsto slučajeva iznenadne srčane smrti razlog ostaje nepoznat držim da će genetika, ali i druge zdravstvene discipline iz područja multi-OMICS analiza, imati ključnu ulogu u bolje razumevanju mehanizma nastanka ali i prevencije takvih tragičnih događaja. U našem celovitom modelu, uz standardne kardiološke testove, poseban naglasak smo stavili na analizu 294 gena koji su povezani sa stanjima koji dovode do srčanog zastoja. Stoga i želimo pomoći danskim kolegama, pa tako i samom Eriksenu, u traganju za stvarnim razlogom srčanog zastoja koji mu se dogodio. Nudimo im saradnju s ciljem optimizacije negovog daljnjeg lečenja ali i utvrđivanja eventualnog postojanja mutacija povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti u njegovoj porodici kako bi se ti nemili događaji sprečili. U slučaju postojanja takvih mutacija, za njegovu decu to bi moglo biti životno važno", rekao je prof. dr. Dragan Primorac predsednik Zdravstvene komisije fudbalskog saveza Hrvatske. (Kurir sport/Večersnji list)