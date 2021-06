POTREBNI SU NAM MODERNI STADIONI! Proslavljeni košarkaš i konzul Mađarske u Srbiji gosti prvog čoveka UEFA

Osim susreta sa prvim čovekom Evropske fudbalske unije, sa kojim ga povezuje dugogodišnje prijateljstvo, Tomašević je bio u prilici da prisustvuje brojnim sastancima sa uglednim poslovnim ljudima iz cele Evrope, kao predstavnicima vlade Mađarske, na kojoj se govorilo o sadašnjosti i budućnosti sporta u našem regionu.

Jedna od najvažnijih tema se odnosila na mogućnost bliže saradnje Mađarske i Srbije na sportskom planu, posebno u sportovima u kojima naši severni susedi nisu toliko uspešni, kao što je košarka.

"Jedna od ideja je da organizujemo sistem u kom će mađarski košarkaši biti u prilici redovno da dolaze u Srbiju i da učestvuju na našim košarkaškim kampovima, koje odlikuje izuzetan kvalitet i tradicija. Imamo izvanredne košarkaške stručnjake, trenere koji mogu da prenesu znanje kolegama iz Mađarske i njihovim mlađim selekcijama. Verujem da bi to mogao da bude dobar poslovni model, koji bi privukao goste iz inostranstva, a nama doneo dodatnu afirmaciju", rekao je Tomašević.

foto: Privatna arhiva

Državni sekretar u ministarstvu finansija i predsednik Upravnog odbora PVSK Pečuj, Balaš Rakoci, istakao je da postoji ozbiljna zainteresovanost za ovakav vid saradnje.

"Voljni su da ulože u juniorske kategorije, a mi smo tu da im pomognemo kroz naše kampove. Osim košarke, postoji mogućnost da se saradnja proširi i na organizovanje jednog događaja u kom bi dve zemlje odigrale nekoliko utakmica u košarci, fudbalu, rukometu i vaterpolu, uz podršku nacionalnih olimpijskih komiteta. Bila bi to dobra prilika za dodatno unapređenje dobrih političko-ekonomskih odnosa, kroz sport, kulturu i turizam", dodao je Milutinović, direktor Mađarske agencije za promociju izvoza (HEPA).

foto: Privatna arhiva

U Budimpešti su organizovani formalni i neformalni susreti sa proslavljenim fudbalskim asovima Luisom Figom i Zvonimirom Bobanom, kao i sa Zoranom Lakovićem, direktorom Nacionalnih asocijacija UEFA.

"Zaključak je bio da je potrebna bolja saradnja na prostorima bivše Jugoslavije, ako želimo da održimo visok kvalitet u sportovima kojima se ponosimo. Ipak, primarni uslov za bilo kakve rezultate i napredak je unapređenje infrastrukture koja je u regionu na niskom nivou, osim fudbalskog stadiona u Skoplju. Ukoliko bismo imali moderne objekte, bili bismo u prilici da se prijavimo za domaćinstvo nekog od evropskih takmičenja, počevši od juniorskih ili kadetskih šampionata, gde bismo pokazali da smo spremni i za mnogo veće stvari", navodi Tomašević.

foto: Privatna arhiva

Važnost moderne sportske infrastukture videla se i na primeru Budimpešte koja je bila jedan od gradova domaćina EURO2020.

"Velika je stvar što su napravili nacionalni stadion. Tribine su bile pune, bio je to pravi praznik sporta, a Mađarska je posle dugo vremena opet na mapi Evrope. A do skoro to nije bilo tako. Decenijama unazad su se mučili da povrate slavu nekadašnjih generacija. Tek po izgradnji infrastrukture, uz posvećenost ljudi kao što su premijer Viktor Orban i Šandor Čanji, prvi čovek njihovog saveza i predsednik OTP Banke, stvari su krenule da se odvijaju po planu. Srećom, naš predsednik Aleksandar Vučić je prepoznao tu važnost i pokrenuo je akciju izgradnje stadiona za koju tvrdim da predstavlja spas srpskog fudbala i sporta. Sa takvim objektima Srbija će moći da podiže kvalitet fudbala i da pravi planove daljeg razvoja. To je jedini put, jer Evropa i druge zemlje ne čekaju", zaključio je naš slavni as.

Kurir sport