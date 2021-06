PREUZEO ODGOVORNOST ZA NEUSPEH NARANDŽASTIH: Frank de Bur nije više selektor Holandije

Holanđani su u nedelju izgubili od Češke sa 2:0 u osmini finala šampionata Evrope, nakon što su dobili sve tri utakmice u grupi.

"Cilj nije ispunjen, to je jasno", rekao je 51-godišnji De Bur.

"Kada su mi se obratili povodom pozicije selektora 2020. godine, smatrao sam da je to čast i izazov, ali sam bio i svestan pritiska koji će se na mene vršiti čim budem imenovan. Taj pritisak je sada sve veći i to nije zdrava situacija za mene, kao ni za tim uoči važnih utakmica na putu ka Svetskom prvenstvu", dodao je on.

De Bur je reprezentaciju Holandije preuzeo u septembru prošle godine kada je zamenio Ronalda Kumana koji je preuzeo Barselonu

Beta