STANKOVIĆ SE OGLASIO IZ AUSTRIJE: Zadovoljan sam, imamo recept za uspeh!

Fudbaleri Crvene zvezde vredno rade na pripremama u Austriji, a o tome najbolje svedoče reči hvale koje D

- Svi su ispoštovali program i sami sebi dali olakšanje pred početak priprema. Zadovoljni smo onim što su momci uradili. Krenuli smo jaku, odigrali utakmicu posle tri dana treninga i stvarno je to sve dobro delovalo. Ima detalja na kojima može da se radi, ali videli smo to na startu. Imamo vremena da to promenimo. Odnos i rad je fenomenalan. Po neki put se i "uštinem" kad vidim kakve igrače imam i treniram. Spremni su došli na pripreme. Imamo recept za uspeh i nećemo ga menjati - počeo je Stanković.

Zvezda je u prvom meču savladala Gak rezultatom 4:0, sutra od 18 časova nas očekuje duel sa Arisom.

- Protivnik je bio u skladu sa početkom priprema. Sutra nas očekuje ozbiljniji rival, ali smo i mi porasli što se tiče energetskog nivoa. Videćemo protiv Arisa gde smo i koliko smo napredovali. Želimo da demonstriramo sve ono što nas je krasilo prošle godine, to su organizacija, fizički napor i talenat. Tim redom idemo i tome težimo.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Najavljuje Stanković da će već od narednog meča "pojačavati" minute.

- Neka ideja je da sutra većina igrača odigra između 60 i 65 minuta. Posle ćemo i to povećavati, a kad bude generalna proba, ponašaćemo se kao da nije pripremna, već takmičarska utakmica.

Očekuje Stanković pojačanja već u naredna dva dana.

- Ne bih da trčim pred rudu. Radimo na špicu, ima tu nekoliko imena koja su nam zanimljiva. Ubeđen sam da će za mesec dana priča biti drugačije. Tada će nama dolaziti da nude igrače, sada mi imamo potražnju, pa to drugi možda pokušavaju da iskoriste. Očekujem finalizaciju dvojice fudbalera u naredna dvana dana, kao i špica u narednih pet dana.

Zadovoljan je Stanković povratkom Babića u ekipu.

- Od njega su očekivanja kao i od svih. Dobio je godinu dana iskustva i zrelosti. On je momak koji treba da preuzme odgovornost i pokaže karakter. Ako bude zaslužio - igraće. Treba da odmeni Milunovića, a to nije lako, on je bio stub odbrane i svlačionice. Divan profesionalac i veliki čovek.

foto: Starsport©

O Aleksandru Dragoviću, šef stručnog štaba Zvezde ima samo reči hvale.

- Dogovor sa njim je kao i sa Borjanom. Dobio je nekoliko dana odmora duže zbog reprezentativnih obaveza. Doći će 5. jula na pripreme, mislim da je to dovoljno za njega da odmori. On je ozbiljan igrač, fenomenalan je bio na Evropskom prvenstvu. Da ne pričam o njegovom iskustvu... Odigrao je preko 100 utakmica za nacionalni tim, a kod nas je došao u pravim godinama. Doneće razliku, nemam sumnje u to.

Govorio je Stanković o bonusima za narednu sezonu.

- Prošle godine su Nikolić i Petrović imali tu ulogu, doduše i Gavrić, ali on je i ove sezone bonus. Tu su Krstović, Eraković, Stanić koji će doći najverovatnije. Na ostalim momcima je da rade. Pripreme su teške, ritam je drugačiji od onog na koji su navikli, ali oni se zaista trude i pokazuju dobar odnos prema obavezama. Budnim okom ih pratimo. Nije mi ideja da debituju i nestanu, već da ostanu u Zvezdi.

Uslovi u Austriji su fenomenalni.

- Prezadovoljan sam. Još kada bi ostalo ovakvo vreme, da nema sunca, bilo bi perfektno. Hotel, gostoprimstvo, sve je na vrhunskom nivou - zaključio je Stanković.

Kurir sport