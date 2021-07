PENALI NISU PRAVEDNI! Legenda španskog fudbala predlaže REVOLUCIONARNO rešenje!

Nakon Švajcarske, Španije, Italija je baš protiv " crvene furije" izborile plasman u finale EP.

To je bio povod da se oglasi Žerar Pike ndoskorašnji reprezentativac Španije.

Pike je negodovao uzbog sistema izvođenja penala, jer po njemu ekipa koja šutira prva ima veliku prednost.

"Nije slučajno da su tokom velikih takmičenja koja su upravo u toku, EURO i Kopa Amerike, u sva četiri raspucavanja penala do sada pobedile ekipe koje su prve pucale. Statistika pokazuje da one imaju više opcija. Na turniru kao što je ovaj to nije pošteno jer ekipa koja penale izvodi kao druga kreće u raspucavanje hendikepirana", napisao je Pike. Pike je pokreno veliku raspravu na Tviteru, a onda je u jednom od komentara objasnio svoj predlog.

"Mislim da bi najbolji format i redosled bio ABBAABBAAB. Tako se ekipe smenjuju na način koji nije tako emocionalno težak za one koji promaše", objasnio je on.

Zanimljivo, penal-serija je krenula promašajem prvog izvođača, Lokatelija, ali se u nastavku nisu proslavili Olmo i Morata, te je Španija eliminisana iz daljeg takmičenja.

