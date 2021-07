MARKO DMITROVIĆ POSLE TRANSFERA KARIJERE: Nisam mogao da izaberem bolju sredinu za nastavak karijere!

Vreme je bilo da sjajni čuvar mreže srpske reprezentacije promeni sredinu i zaigra u klubu koji je na nivou njegove reputacije. Marko Dmitrović je to svakako zaslužio svojim partijama i odbranama na golu Ejbara u prethodne četiri sezone. Sada će sa Seviljom konačno biti u prilici da se bori za prve trofeje u profesionalnoj karijeri.

„Upravo je to razlog zašto sam insistirao da ostanem u Španiji. Imam velike ambicije i želja mi je da sa Seviljom na svim frontovima budem u konkurenciji za najviši plasman. Nisam mogao da izaberem bolju sredinu za nastavak karijere. Očekuju nas jako naporne i zahtevne pripreme, a posle i prvi izazovi na domaćoj sceni i u Ligi šampiona. Upoznajem se polako sa ambijentom, načinom igre i vrlo brzo će sve doći na svoje mesto. Značiće mi i podrška Nemanje Gudelja, čuli smo se telefonom, poželeo mi je dobrodošlicu i objasnio u kratkim crtama kako sve to funkcioniše i šta treba da uradim da bih se što brže uklopio. On je dobio dodatni odmor i trebalo bi od ponedeljka da nam se pridruži na treninzima“.

Sevilja je rekorder po broju osvojenih trofeja u Ligi Evrope (6), ali će zahvaljujući četvrtom mestu u La Ligi ove sezone nastupati u najkvalitetnijem evropskom takmičenju. Veliko pojačanje iz redova Ejbara, andaluzijski klub je predstavio na spektakularan način.

„Promocija je izazvala veliku pažnju u španskoj fudbalskoj javnosti. Odradio sam tek dva treninga i osećaj je fenomenalan. Vidi se na svakom koraku da je Sevilja veliki klub, sa perfektnom organizacijom i sjajnim navijačima. Imam i olakšavajuću okolnost da većinu novih saigrača poznajem vrlo dobro jer već duže vreme nastupam u španskom prvenstvu. Računajući i period proveden u Alkorkonu, ovde sam već šest sezona i ne bi trebalo da bude problema sa adaptacijom. Jedva čekam prve utakmice i prva iskušenja na golu Sevilje. Želeo bih da se zahvalim svima u Ejbaru, tamo sam proveo četiri prelepe godine i potpuno sazreo i u sportskom i u životnom smislu. Žao mi je što smo sezonu završili na poslednjem mestu, ali klub funkcioniše na zdravim osnovama i verujem da će se vrlo brzo vratiti u prvu ligu“.

foto: Fk Sevilja

Srpski fudbaleri su sa setom pratili dešavanja na Evropskom prvenstvu i razmišljali o odlučujućim okršajima na jesen u kvalifikacijama za Katar 2022.

„Ispratio sam na televiziji dve prijateljske utakmice protiv Jamajke i Japana. Dobro je što selektor Stojković može da računa na više kandidata, jer Srbiju ne čine samo 20 ili 25 igrača koji se nađu na spisku reprezentativaca. Jedva čekam septembar i duele protiv Luksemburga i Republike Irske. Idemo korak po korak, bitno je da nastavimo pobedonosni niz i da poslednju utakmicu u Portugalu 14. novembra dočekamo sa realnim šansama za plasman na Svetsko prvenstvo“ – kaže Dmitrović i dodaje da je sa posebnom pažnjom pratio nastupe Portugala na Evropskom prvenstvu:

„Imali su nesreću da već u osmini finala nalete na Belgiju, jednu od tri najjače reprezentacije na svetu. Kada se sastanu dva favorita, neminovno je da jedan ispadne. Tu odlučuju nijanse, niko ne može da tvrdi da se Portugalci uz malo povoljniji raspored ne bi prošetali do finala i ponovo došli u poziciju da se bore za titulu prvaka Evrope“.

Kurir sport / FSS