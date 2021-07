KURIR SAZNAJE! Detalji tuče navijača na Dorćolu: Kimija napao bivši blizak prijatelj zbog prevlasti na jugu, a po nalogu Belivuka?

Nekadašnji vođa Partizanovih navijačkih grupa Alkatraz i Partizanovci Miloš Radisavljević Kimi napadnut je danas u centru Beograda od strane članova navijačke grupe Principi na čijem čelu se nalaze uhapšeni Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Kako je Kurir prvi javio, Radisavljević je sedeo u lokalu na Dorćolu sa nekoliko mladića, kada ih je u jednom trenutku napala grupa momaka sa štanglama i kaiševima.

Brzom reakcijom popularni Kimi uspeo je da se odbrani od napada i sitauciju okrene u svoju korist. Kao što se može videti na snimku sa sigurnosnih kamera Radisaljević i jedan momak, koji je bio u njegovom društvu, uspeli su da oteraju napadače sa lica mesta.

foto: Dado Đilas

Kako Kurir nezvanično saznaje, napad na Radisavljevića predvodio je nekadašnji član Partizanovaca i Kimijev blizak prijatelj. On je u međuvremenu, kada su Principi preuzeli južnu tribinu stadiona Partizana, prešao na stranu Belivuka i Miljkovića. U pitanju je momak koji je sada blizak samom Belivuku, i koji je jedan od vođa Principa sa Zvezdare, nezvanično saznaje Kurir.

Sumnja se da je upravo Belivuk iz zatvora naredio ovaj napada na Radisavljevića, ali ta informacija našoj redakciji još uvek nije potvrđena. Jedan od učesnika tuče zadobio je teške telesne povrede i završio je na Urgentnom centru, sumnja se da je u pitanju upravo momak koji je predvodio sam napad na Radisavljevića, a koji je dobio instrukcije direktno od vođe grupe, Veljka Belivuka.

foto: Dado Đilas

Do zaoštravanja odnosa dolazi samo nedelju dana do početka fudbalskog takmičenja u Superligi Srbije kada pohod na titulu kreće FK Partizan, pa je pitanje koja grupa će na tom meču zauzeti mesto na južnoj tribini. Očigledno je da Principi ne planiraju olako da predaju to mesto nekom drugom, a nekoliko "konkurenata" pojavilo se u poslednje vreme.

Među prvima, okupila se nekadašanja ekipa Alkatraz pod novom zastavom "Kićina braća", na čelu sa nedavno hapšenim Šobićem, ali svakako najozbiljniji konkurenti za preuzimanje južne tribine je ekipa pod vođstvom Preleta koji je pre par dana pušten iz zatvora, a koji je sklopio "dil" sa, u podzemlju poznatim, Vladom Budalom.

Ipak, ruke od tribine još uvek nije digao ni Kimi Radisavljević koji već godinama unazad sa svojim Partizanovcima pokušavala da "oslobodi" jug. Izgleda da je upravo Radisavljević bio "najzagrejani" za mesto na šipki, ali posle ovog napada nema sumnje da će još jednom ozbiljno razmisliti o tom "poziciji".

