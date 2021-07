ZVEZDIN BISER NA METI DINAMA: Mamić želi da mladog Srbina dovede u Zagreb!

On je na društvene mreže postavio fotografiju je napisao i poduži tekst u kojem Mamiću pružio podršku i nahvalio ga.

„Ljudi koji vole fudbal dele se na one koji vole Zdravka Mamića i na one koje mu se dive i, sve se to zove ljubav“, napisao je u opisu.

Zatim je dodao da svi ljudi poseduju harizma, ali da samo oni koji konce svoje duše vezuju za nebo mogu je preneti drugima.

„Mi nismo veliki narod, ali smo narod velikog srca. Srbija ima Dragana Džajića, Hrvatska ima Zdravka Mamića, velikog čoveka još većeg srca, najvećeg dirigenta i kompozitora hrvatskog nogometa u 21. veku koji je svojim ulaganjem u nevidljivo učinio sve vidljivim“, istaknuo je te dodao da Mamića neki nazivaju beguncem te da je on prvi begunac, jer njegova definicija begunca označava čovjeka koji traga za istinom.

„Najhrabriji begunac je onaj koji može i ima hrabrosti izaći pred narod i istinom braniti laž“, hvalio je Kojić Mamića u tekstu.

Objasnio je i o čemu su razgovarali kada su se sreli, a kazao je da je razgovor tekao glatko.

„Razgovarali smo o životu, o fudbalu, o Hercegovini, dobio sam puno saveta i postao bogatiji čovek

Kako piše "Večernji list" Igor Kojić i Zdravko Mamić razgovarali su o mogućem prelasku jednog od najtalentovanijeg mladog fudbalera Srbije i trenutnom igraču Crvene zvezde 18-godišnjem Andriji Raduloviću u zagrebački Dinamo. Radulović je za prvi tim Zvezde debitovao prošle sezone kod Dejana Stankovića, a do sada je odigrao 12 službenih utakmica na kojima je postigao dva gola.

Prema nekim informacijama za mladog Radulovića zainteresovan je i Mančester siti

