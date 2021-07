HOLENDER SE VRATIO U TIM: Evo šta je rekao o dolasku Rikarda

Fudbaler Partizana Filip Holender rekao je danas da je važno da je ekipa spremna za start nove sezone, da će se on truditi da se što pre uklopi pošto je propustio pripreme i istakao da mu je drago što je Rikardo Gomeš ponovo u klubu.

Dok su fudbaleri Partizana bili na pripremama, reprezentativac Madjarske je bio je sa svojom nacionalnom selekcijom na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

"Bilo je to za mene jedno fenomenalno iskustvo", rekao je Holender za sajt Partizana.

"To je ogroman turnir, visokog renomea i celo EP, počevši od samih pripremana, na kojima sam bio dve nedelje, pa do prve utakmice su bile veoma uzbudljive. Voleo bih, naravno, da sam mogao da uđem i igram, ali mi je svakako velika čast što sam bio deo tako velike ekipe", dodao je on.

Italijani su osvojili titulu prvaka Evrope što ga, kako je rekao, nije iznenadilo.

"Od početka su se nametali kao favoriti, a ono što ih je krasilo je, pre svega, timski duh", rekao je fudbaler Partizana.

On je naveo da je imao vremena da se odmori i da je individualno počeo da radi čim se ekipa vratila sa priprema u Sloveniji.

"Odlično se osećam. Pratio sam i dolazak Rikarda, utakmice u Sloveniji, ali i njegove golove koje je ranije davao, dok je bio u Partizanu. Srećan sam što je tu, vidi se da je odličan igrač. Mnogo će nam značiti", rekao je Holender.

Nova sezona u Super ligi Srbije počinje već ove nedelje, a crno-beli će u prvom kolu gostovati Proleteru.

Partizan nakon toga dočekuje slovačku Dunajsku Stredu na startu kvalifikacija za Ligu konferencija, a potom gostuje Vojvodini.

"Prvenstvo počinje odmah. Prve dve utakmice igramo na strani, a u medjuvremenu imamo i prvu utakmicu Lige konferencija. Ja ću se, lično, truditi da se što bolje uklopim, iako sam tek došao posle EP i nisam prošao pripreme u Sloveniji, ali je važno da je ekipa spremna", rekao je Holender.

"Sada polako da udjemo u ritam i, daće Bog, dobro startujemo i igramo Evropu što duže", zaključio je on.

Kurir sport