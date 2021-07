ARNAUTOVIĆU PROPAO TRANSFER U BOLONJU: Da li je sada pravi trenutak za CRVENU ZVEZDU da ulovi KAPITALCA za Ligu šampiona

Marko Arnautović bi ovog leta ipak mogao da zaduži dres Crvene zvezde.

Zvuči neverovatno, ali istinito. Naime, reprezentativcu Austrije propao je angažman u Bolonji i trenutno je slobodan na tržištu posle povratka iz Kine.

- Nismo doveli Arnautovića još uvek, rano je. Još se transfer pijaca nije zahuktala. Videćemo šta će se desiti u narednih nekoliko nedelja - rekao je sportski direktor Bolonje Valter Sabatini i tako izazvao potres u Italiji, ali i Srbiji.

foto: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

O čemu se zapravo radi. Kineski Šangaj prvobitno je pustio Arnautovića za džabe iz kluba, iako mu je ugovor isticao u leto 2022. godine. Međutim, njegov agent tražio je nadoknadu od 4.000.000 evra, što je naljutilo Kineze, pa su oni odlučili da traže obeštećenje od 5.000.000 evra, što je velika suma za Bolonju, ali ne i za turske klubove Fenerbahče i Bešiktaš.

foto: Printskrin/Instagram

Gde je tu Crvena zvezda, zapitaće se svaki ljubitelj fudbala u Srbiji. Izvesno je da crveno-beli ne bi mogli da prate Arnautovićevu veliku platu, jer je sa Bolonjom imao dogovor da prima 2.700.000 evra godišnje. To su primanja koja su nedokučiva za srpskog šampiona. Naime, najveća plata u Crvenoj zvezdi iznbosi 600.000 evra, plus bonusi za sportske rezultate. Ovu platu imaju Aleksandar Dragović, Aleksandar Katai i El Fardu Ben, a ponuđena je i Mirku Ivaniću u slučaju da produži ugovor. Ali, Zvezda se uzda u emociju i to što ima Aleksandra Dragovića, inače velikog prijatelja Arnautovića. Pa, bi uz veštu diplomatiju sa Kinezima možda i mogli da se dokopaju kapitalca za Ligu šampiona.

foto: Instagram

Crvena zvezda, tačnije njen direktor Zvezdan Terzić su pre mesec ipo dana razgovarali sa Markom Arnautovićem i njegovim bratom Danijelom. Želeli su crveno-beli da baš Arnautović, inače veliki navijač crveno-belih bude to kapitalno pojačanje za Ligu šampiona, međutim do dogovora nije došlo.

foto: Zorana Jevtić, Christian Bruna

- Razgovarao sam sa njegovim agentom, koji mu je rođeni brat i Arnautović jeste naša želja, ali u ovom momentu to nije realno. On ima bogat ugovor, možda za godinu-dve kao izvanredan igrač, koji jeste naša velika želja - rekao je tada Terzić.

Kurir sport