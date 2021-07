NAJGORI OSEĆAJ U KARIJERI, IZNEVERIO SAM SVE: Oglasio se prvi put posle promašenog penala u finalu

Za tragičare su proglašeni Markus Rašford, Džejdon Sančo i Bukajo Saka koji nisu realizovali jedanaesterce. Rašford je pogodio stativu, dok je najbolji golman šampionata Đanluiđi Donaruma odbranio udarce Sanča i Sake.

Posle svega što se dogodilo oglasio se dojučerašnji igrač Dortmunda, od nedavno fudbaler Mančester junajteda Džejdon Sančo.

"Imao sam šansu da nekoliko dana razmislim o svemu što se dogodilo u finalu. Pre svega bih želeo da se izvinim svim saigračima, stručnom štabu i najviše navijačima koje sam izneverio. Ovo je najgori osećaj koji sam imao u karijeri. Teško mi je rečima da objasnim šta osećam ali ima i dosta pozitivnih stvari koje mogu da se izvuku iz ovoga", počeo je Sančo.

Pokušao je da objasni sve šta se događalo od momenta kada je sa Markusom ušao u igru u 119. minutu, pa do samog šuta sa "kreča".

"Moja prva misao pred svaki meč je 'Kako da pomognem timu?' Da li to da uradim asistencijom, golom, stvorenom prilikom. Upravo to sam želeo da učinim sa penalom, da pomognem. Bio sam spreman, pun samopouzdanja pre izvođenja. To su momenti o kojima sanjate kao klinac, zato igrate fudbal. Taj pritisak, takva situacija, sve to želite kao fudbaler. Davao sam golove sa penala ranije na klupskom nivou, vežbao sam na treninzima. Izabrao sam stranu, ali nažalost nije bilo suđeno."

Mnogi su potez selektora Gereta Sautgejta nazvali kardinalnom greškom, jer je iz igre izveo dvojicu iskusnih igrača Džordana Hendersona i Kajla Vokera, a uveo tandem mladih fudbalera.

"Svi smo imali istu ambiciju i isti cilj. Hteli smo da donesemo trofej kući. Ovo je bio kamp u kom sam najviše uživao u dosadašnjoj karijeri. Bili smo zajedno, kao tim, kao porodica, na terenu i van njega."

Glavna tema su, nažalost, bili napadi na rasnoj osnovi. Sve zbog boje kože...

"Neću da se pravim da nisam primetio rasističke napade upućene meni i mojoj braći Markusu Rašfordu i Bukaju Saki posle meča. Nažalost, to nije ništa novo. Kao društvo moramo da budemo bolji i da smatramo te ljude odgovornim. Mržnja nikada neće pobediti. Svim mladim ljudima koji su doživeli takvu vrstu nasilja imam da kažem jednu stvar - podignite glave visoko i jurite svoje snove. Ponosan sam na ovaj tim Engleske i na sve što smo prošli u ovih teških 18 meseci. Želelii smo da osvojimo turnir, nastavićemo da radimo, da učimo iz ovog iskustva u budućnosti. Hvala svima na pozitivnim porukama koje imaju mnogo veću težinu od negativnih. Ponosan sam što nosim ovaj dres, vratićemo se jači. Vidimo se uskoro", zaključio je Sančo.

Kurir sport