VLASNIK KLUBA, A NE PODNOSI FUDBAL: Gazda Totenhema živi na JAHTI, na stadion dolazi kad mora! Tajgera Vudsa učio BIZNISU!

Iako je još uvek bez trofeja Totenham je posljednjih godina postao jedan od najbogatijih klubova na svijetu pre svega zahvaljujući Danijelu Leviju prvom čoveku kluba.

foto: EPA Facundo Arrizabalaga

Način na koji on upravlja klubom i nekoliko zvezda omogućile su Petlovima da postignu niz uspeha kao što je finale Lige šampiona 2019. godine.

Mnogi smatraju da je Levi vlasnik te glavna i odgovorna osoba za sve poteze, uključujući i dovođenje pojačanja, a istina je sasvim drugačija.

Pravi vlasnik Sparsa živi daleko od stadiona i Engleske.

O njemu se malo toga zna, a interesantno da uopšte nije ljubitelj fudbala. Hari Kejn i družina ga ne zanimaju previše. Na stadion dolazi praktično što mora i zaista retke su prilike da se pojavljuje u javnosti.

Pravi vlasnik Tottenhama se zove Džo Luis i retko ko zna da je on zapravo pravi vlasnik 10. najvrednijeg fudbalskog kluba na svetu Forbesove liste. I većina navijača Petlova ne zna da je on zapravo klupski gazda.

foto: AP

Njegova životna priča je zaista posebna. Za život je počeo zarađivati kao konobar u jednom od kafića u istočnom Londonu, a na kraju je postao najbolji prijatelj Tajgera Vudsa najboljeg igrača golfa u istoriji i jednog od najboljih sportista na svetu.

Luis visoko kotira na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi sveta. Njegovo bogatstvo se procenjuje na između 4.3 milijarde i 5 milijardi evra. Obogatio se zahvaljujući uspehu poput zabavnih turističkih mjesta kao što je mesto "The Talk of the Town", gde je nastupao Frank Sinatra 60-ih godina. Bavi se i turizmom.

Jedan od najvećih uspeha ostvario je početkom 90-ih godina kada se kladio da će funta napustiti evropskih monetarni sistem što mu je omogućilo da preko noći postane milijarder zahvaljujući povezanosti sa investitorom Džordžom Sorošom

Obzirom na uspeh koji mu je donela ova operacija uradio je isto i sa meksičkim pezosom te je dodatno povećao svoje ionako neverovatno bogatstvo.

Iz tog razloga pre nekoliko godina je odlučio da preseli na svoje uobičajno prebivalište - Bahame, mesto koje je raj za porez. Tu živi na luksuznoj jahti čija se vrednost procenjuje na 130 miliona eura.

Jahta je duga 70 metara, kapaciteta do 16 osoboa, potpuno je opremljeni svim potrebnim detaljima, dizajner je Rejmong Langton, a izgradili su je Nemci Abeking i Rasmusen. Igrači Tottenhama su jednom bili gosti na jahti i to 2013. godine. Ostali su potpuno iznenađeni koliko je Luis jednostavna osoba.

Ovaj posljednji detalj govori koliko su važni familijarni odnosi u Tottenhamu i nešto na čemu je uvek Levi insistirao.

foto: AP

Osim poslovnog uspeha, luksuznog živoga i bogatsva Luis je najbolji prijatelj Vudsa. Golfer ga već smatra svojim mentorom za biznis što je potpuno tačno jer je Amerikanac jedan od najuspešnijih sportista u svetu biznisa i jedan je od onih koji najviše zarađuju od sponzora.

Kurir sport