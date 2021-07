GROF SVIM SRCEM UZ CRVENU ZVEZDU PRED KAIRAT: Bolji smo, očekujem dve pobede, DEKI je ozbiljan, zna šta da radi!

Crvena zvezda je kvalitetnija i bolja od Kairata i trebalo bi da sa dve pobede prođe u nrednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, smatra Miodrag Božović, nekadašnji strateg crveno-belih. Popularni Grof vodio je tim sa Marakane pre šest godina u okršaju sa Kazahstancima i tada njegova ekipa nije uspela da eliminiše Kairat.

- Kairat je u maloj prednosti zbog takmičarske forme, igraju prvenstvo Kazahstana, imaju utakmise u nogama, što bi se reklo. Sa druge strane, Zvezda ima kvalitetniji tim, igra brži fudbal, ima tehnički potkovanije igrače. Dug put i vremenska razlika takođe mogu da prave problem. Za mene, bilo bi veliko čudo da Zvezda ne prođe dalje. Treba biti oprezan, naravno. Revanš je u Beogradu što je dobra stvar, ali je šteta što neće biti navijača na stadionu – počeo je razgovor za Kurir Božović i osvrnuo se na dvomeč dva tima iz 2015. godine:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- To su dve različite situacije. Mi smo tada formirali tim, ja sam tek došao, nisam imao pritisak rezultata. Znao sam da će biti teško, a u Beogradu smo igrali praktično ceo meč sa igračem manje. Ta prva utakmica odredila je dalji tok. Ovo sada je drugačije. Zvezda ima formiranu ekipu, igrače koji su igrali Ligu šampiona i Ligu Evrope, to je velika prednost.

Samo je Aleksandar Katai dana su Crvenoj zvezdi, a igrao je dvomeč sa Kazahstancima 2015. godine.

- Sale Katai mnogo znači! On je jedan od onih koji mogu da naprave prednost na terenu. Katao može da prođe u situacijama „1 na 1“ ili čak „1 na 2“, može da da gol i asistira. On je jedan od onih koji može jednim potezom da odluči pobednika.

Dalek put mogao bi da bude problem, ali su u Zvezdi odlučili da ne naprave grešku Makabija i da se u Kazahstanu ne zadržavaju mnogo.

- Džet leg može biti problem. Pravilnu odluku doneli su ljudi iz Zvezde, tu pre svega mislim na Dekija, kao i lekarski tim. Tako je bilo i u moje vreme. Zvezda treba što manje da se tamo zadrži. Ozbiljno se spremaju i nadam se da će Zvezda pobediti u obe utakmice i tako priču o Kairatu završiti na pravi način. Na radost svih nas koji volimo Zvezdu.

foto: FK Crvena zvezda

Dejanu Stankoviću ovo je druga sezona u Crvenoj zvezdi i u evropskim takmičenjima.

- Mislim da je Dekiju sve jasno. Ispratili su utakmice Kairata, izanalizirali... Ako su mogli da budu bolji od Milana, mogu da pobede i Kairat! Ne sumnjam! Dekiju nisu potrebni saveti, pokazao je da izrasta u ozbiljnog trenera.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda nije promenila mnogo igrački kadar u odnosu na prethodnu sezonu, u kojoj je dominantno osvojial titulu. Međutim, već u prvom kolu desio se kiks protiv Vojvodine.

- Zvezda je protiv Vojvodine dominirala čitravu utakmicu! Stvorila mnogo šansi, gol je praktični visio u vazduhu. Međutim, ima dana kada lopta jednostavno neće u mrežu. Zvezdi se to desilo u prvom kolu. U suštini, šta je igrača Vojvodina? Ništa. Ono što su oni igrali je antipropaganda fudbala. Da je Ben dao gol, umesto što je pogodio stativu, mislim da bi se sve otvorilo i da bi Zvezda utakmicu završila sa nekoliko golova prednosti. Zvezda je delovala solidno s obzirom na prvo kolo. Ne bi valjalo da je igrala fenomeanlno, jer onda ne bi bilo mesta za napredak. Vojvodina je u 1. minutu prešla centar i nije više do kraja poluvremena, u drugom je malo više zapretila, ali ništa posebno. Zvezdi je nedostajao Ivanić, nije bio na svom nivou i to je jedan od razloga što nisu upisana tri boda. Krstović se dosta trudio, kretao se, ali nije imao upotrebljivih lopti... Zvezda je malo napravila po bokovima. Pavkov je ušao u jednu šansu koju mu je namestio Katai, mogao je da postigne gol, ali nije... Sve je to video Deki i on najbolje zna kako će se sve to dovesti u red. Ne sumnjam da će tako i biti.

foto: @starsport

Grof Božović otkrio je i ko mu se sviđa od igrača Crvene zvezde.

- Ako treba nekoga da izdvojim, to bi svakako bio Milan Borjan. Mislim da je on jedan od najboljih igrača Crvene zvezde. Uliva sigurnost, ekipa je bolja sa njim kad je na golu. Sale Katai je igrač koji je meni uvek pri srcu, dopada mi se. Mirko Ivanić normalno, Ben... Aleksandar Dragović je izvanredan igrač, veliko pojačanje. Tu su i Velja Nikolić i Njegoš Petrović.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Miodrag Božović je od ovog leta u novoj ulozi, član je skupštine Crvene zvezde.

- Ha, ha, ha... Pošteno da kažem, prvi put sam nedavno prisustvovao sednici skupštine. Dopalo mi se. Nisam imao osećaj kako to funkcioniše u Zvezdi, drago mi je što sam se tu našao. Lepo iskustvo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Više od decenije Miodrag Božović radio je u Rusiji, trenutno je na pauzi...

- Ja sam davno planirao da prekinem odmor. Ha, ha,ha... Čekam ponudu. Nadam se da će uskoro nešto da se desi. Kad bude, spreman sam – istakao je Miodrag Božović.

Crvena zvezda u sredu (16.00) gostuje Kairatu u Kazahstanu, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Kurir sport/Aleksandar Radonić