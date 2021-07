FUDBALERI VOJVODINE DANAS (17.30) IGRAJU PROTIV PANEVEŽISA U LK Đorđević: Legija stranaca, koja je dobra sa loptom i ume da igra

Trener Novosađana Slavoljub Đorđević očekuje težak dvomeč sa Litvancima.

"Panevežis je jedna jako dobra ekipa, bez obzira na to što nije atraktivna, to je ekipa sastavljena isključivo od stranaca. Imaju sedam Brazilaca, dva Grka, Kolumbijca, Holanđanina. To je jedna legija stranaca, koja je dobra sa loptom i koja ume da igra fudbal. Panevežis je mlad klub, ali pravi ozbiljne rezultate. Očekuje nas neugodno gostovanje, kao i revanš na našem stadionu. Ali, dobro smo se spremili i ja sam pozitivan pred dvomeč sa njima" rekao je Đorđević.

Revanš meč na progrmau je za sedam dana u Novom Sadu.

foto: Profimedia

(Kurir sport/Tanjug)