NJIHOV ČUVENI MEČ BIO JE UVOD U KRVAVI RAT! Šta možemo da očekujem od prvog okršaja Zvezde i Dinama posle raspada Jugoslavije?!

Šampion Srbije Crvena zvezda saznala je ime potencijalnog rivala u poslednjem kolu kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona.

Ukoliko crveno-beli eliminišu Šerif u 3. rundi poslednja prepreka biće im Legija iz Varšave ili Dinamo Zagreb!

Postoji velika šansa da Zvezda i Dinamo "ukrste koplja" prvi put nakon raspada bivše Jugoslavije.

Ovo je idealan momenat da se prisetimo najčuvenijeg okršaja ljutih rivala, koji se odigrao 13. maja 1990. godine na Maksimiru.

Mnogi smatraju da je ta neodigrana utakmica bila uvod u raspad bivše Jugoslavije.

Crvena zvezda je je gostovala Dinamu, a niko nije ni slutio šta će se dogoditi na fudbalskom terenu.

U jednom momentu navijači Dinama provalili su na teren i krenuli prema Delijama. Tek tada se uključila policija i počeo je obračun u kom je tada golobradi fudbaler Zagrepčana Zvonimir Boban skočio i udario policajca Refika Ahmetovića.

Bio je to udarac koji je u svetu odjeknuo više nego i jedan Bobanov volej.

- Sećam se svega s ponosnom. Tada sam rizikovao karijeru, ali neki drugi, bezimeni navijači, jesu živote. Opet bih udario onog milicajca, ali nisam hteo biti nikakav heroj, samo sam reagovao na nepravdu koja je trajala godinama. Junaci su išli u rat, mi smo bili samo buntovnici - rekao je u jednom intervjuu Boban.

Zanimljivo, Ahmetović je imao slobodan dan, ali su ga zvali da dođe na Maksimir zbog straha od mogućih sukoba. U jednom od intervjua prisetio se svega.

- Mogao sam ubiti Bobana. Napao me na radnom mestu. Kuže ga je spasio jer ga je odvukao. Mi smo pokušali smiriti situaciju. Imao sam napunjen pištolj i kolege su me nagovarale da mu pucam u leđa. Nisam očekivao takvu reakciju od Bobana. Neki su me nagovarali i nakon utakmice da "ispeglamo" Bobana, ali ja nisam hteo.

Trener najtrofejnije generacije Zvezde, Ljupko Petrović, rekao je kako je tada postojao veliki politički pritisak i da je Dinamo jednostavno morao slaviti u toj utakmici. Si-En-En je neodigranu utakmicu Dinama i Crvene zvezde 13. maja 1990. godine uvrstio među pet utakmica koje su obeležile svetsku istoriju.

- Jugoslavija je bila na izdisaju i samo se čekalo kad će sve eksplodirati. U Hrvatskoj je pre utakmice Dinama i Zvezde na izborima pobedila stranka koja se zalagala za nezavisnost. Događaji 13. maja 1990. bili su uvod u najkrvaviji sukob u Evropi nakon poraza nacista 1945. godine. Buduća zvezda Milana Zvonimir Boban udario je policajca koji je pre toga napao jednog od navijača Dinama - pisao je CNN.

U Hrvatskoj su desetak dana pre toga održani prvi višestranački izbori na kojima je pobijedio HDZ s Franjom Tuđmanom. Mnogi smatraju da su neredi bili režirani upravo od strane HDZ-a.

- Bobanov napad na policajca izrežirali su HDZ i hrvatske službe kako bi očistile policiju od srpskih kadrova - pisali su srpski mediji.

– Šampionsko slavlje delimično nam je pokvario događaj iz Zagreba. Bio je to užas, blago rečeno. Pitam se šta bi bilo da je utakmica odlučivala o prvaku, da je na stadionu bilo 60.000 gledalaca – pa to bi bio masakr! Kada se ovako nešto dogodi, čovek se zapita: zar je fudbal postao rat dva tima, dva navijačka tabora? Ako je tako, sport je onda izgubio svaki smisao – rekao je Piksi tada:

– Nismo se uplašili, nego smo se šlogirali od straha! Priznajem, pomislili smo da nećemo izvući žive glave. Do početka utakmice sve je bilo okej, lepo smo dočekani, izašli smo na teren željni nadigravanja. Iako smo pred utakmicu sa Dinamom danima trenirali više rekreativno nego ozbiljno, verovali smo da ovako osveženi ne možemo da izgubimo. Međutim, kada smo izašli na teren imali smo šta da vidimo.

Nastavila je peta Zvezdina zvezda da se priseća događaja iz Zagreba.

– Navijači se biju, kamenje seva na sve strane i jedva smo dočekali znak sudije da možemo da “hvatamo bežaniju” u svlačionicu. Tu je bilo sve mirno, ali frka je bila kako da nas prevezu do aerodroma, jer su navijači Dinama uništavali sve što miriše na Beograd i Srbiju. Bili su spremni da unište i ljude, i vozila, i sve. U autobusu je carovao strah i vladala je jeziva tišina. Jedino je Jurić pokušao nekim crnim fazonima da razvedri atmosferu – dok nas je neviđeni kordon milicije obezbeđivao. Dok smo prolazili Zagrebom “dinamovci” su pozivali Tuđmana, tražili da ih on spasi od Srbije i slično. Kada smo stigli na aerodrom – svanulo nam je.

Piksija je iznenadio potez Zvonimira Bobana, koji je napao pomenutog policajca.

– Ja Bobana znam kao dobrog dečaka. Zašto je zastranio i ponašao se neobuzdano – ne znam. Kada je služio vojsku u Beogadu, bio je blizak sa svim Zvezdašima – jasan je bio Piksi.

Zanimljiva je bila i opaska autora teksta iz 1990. godine Dušana Krajčinovića, a vezana za samog Bobana.

– Kapiten Dinama Zvonimir Boban divljački je nasrnuo na jednog milicionara, a to mu nije prvi put. Psovao je majku srpsku milicionaru u Banjaluci, slično se ponašao i u Novom Sadu na utakmici Dinamo – Vojvodina, a nedavno je u Zagrebu, vozeći auto brata, pregazio čoveka i pobegao sa mesta udesa. Šta se događa sa tim momkom?

Ukoliko Zvezda i Dinamo izbore plasman u poslednju rundu kvalifikacija, njihov prvi okršaj gledaćemo 17 ili 18. avgusta u Beogradu, dok će se revanš odigrati na Maksimiru sedam dana kasnije.

Nema sumnje da će ljubitelji fudbala širom regiona uživati u ovom fudbalskom spektaklu. Nadamo se da će virus biti pod kontrolom i da će biti dozvoljeno prisustvo publike na stadionima, kao i da će mečevi proći u fer i korektnoj atmosferi, bez incidenta na tribinama i van njih.

