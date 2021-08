MA, MI NISMO SPREMNI ZA TE UTAKMICE! Prosinečki nevoljno o Zvezda-Dinamo: Zvalo me sto ljudi, najradije bih se maknuo od toga!

Naravno potrebno je da oba rivala bude uspešna u 3. kolu, Zvezda protiv Šerifa, a Dinamo protiv Legije.

Naravno nakon ovakvog žreba u centru pažnje bio je bivši igrač oba kluba i nekaadšnji trener Zvezde Robert Prosinečki

" Zvalo me sto ljudi, na moru sam, odmaram. Ma, mi nismo spremni za ove utakmice. Nažalost, to je svakom jasno. Što bih sad ja trebao reći ko je bolji, ko će proći. Jedino što zasad mogu reći da su i Legija i Šerif ozbiljne prepreke. Treba prvo to preskočiti" rekao je popularni Robi za "Sportklub".

Legendarni fudbaler je svestan da će njega svi juriti za mišljenje i izjavu ako stavrno dođe do ovog duela.

"Iskreno, najradije bih se maknuo od toga. To je moj život, jedan važan deo, ali nije najbitniji. I zbog toga o ovom zaista više nemam nameru da govorim", zaključio je Prosinečki.

Kurir sport / Sportklub