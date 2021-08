DRAGAN DŽAJIĆ ZA KURIR: Zapaljiva atmosfera, ne treba dolivati ulje na vatru

Najbolji jugoslovenski fudbaler svih vremena Dragan Džajić, kako je jednom priznao voleo je da igra na Poljudu u Splitu. Lepe uspomene vežu ga i za mečeve sa Dinamom, pogotovo što Crvena zvezda u duelima sa "modrima" ima bolji skor, a bila je i ubedljivo najuspešniji klub u bivšoj velikoj zajedničkoj državi.

Sada, kada postoji mogućnost da se Zvezda i Dinamo bore za plasman u Ligu šampiona, Džajić nije hteo da daje bombastične izjave.

- Atmosfera je još uvek zapaljiva i nikako ne treba dolivati ulje na vatru. Inače, ne volim unapred da pričam o nečemu što nije sigurno da će se dogoditi. Dinamo je bio, a i sada je veliki klub. Jednostavno, to mora da se prizna. Na njegovoj stabilizaciji mnogo je učinio Miroslav Ćiro Blažević. Bio sam u kontaktu sa mnogima iz Zagreba, vremenom smo išli svakim svojim putem, ali tamo sam uvek lepo bio ugošćen. Zovu i sada, ali nema potrebe za dodatnu dramatizaciju, jer prvo i mi i oni moramo da prođemo po jednu prepreku na putu do Lige šampiona - rekao je za Kurir Dragan Džajić, koji se odmara na Crnogorskom primorju.

- Trebalo bi skočiti, pa reći hop. Ali znam da se očekuje da dođe do utakmice i nadam se da hoće. I voleo bih da se pokaže čestitost, sportska kultura. Baš bih voleo da bude tako. Naravno, voleo bih da budem i na meču u Beogradu, gde imam prijatelj. Uostalom, to bi sigurno bio spektakl - rekao je Blažević. - Eh, moglo je... Nije se dogodilo i šta tu sad ima više da se priča. Nemam običaj da plačem za prosutim mlekom - istakao je Ćiro.

Blažević je kao trener najveći uspeh ostvario na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998, kada je Hrvatsku doveo do trećeg mesta.

Blažević: Bio bi to spektakl

Prosinečki: Legija i Šerif ozbiljne prepreke

Legendarni Robert Prosinečki je upravo iz Dinama prešao u Crvenu zvezdu, sa kojom je posle ostvario najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog fudbala - trijumf u Kupu evropskih šampiona 1991. godine.

- Zvalo me sto ljudi. Na moru sam, odmaram se. Ma, mi nismo spremni na ove utakmice. Nažalost, to je svakome jasno. Šta bih ja sada trebalo da kažem. Ko je bolji? Ko ce proći? Jedino što zasad mogu da kažem je da su Legija i Šerif ozbiljne prepreke. Treba prvo to da se preskoči - naglasio je Prosinečki.

Bivši as madridskog Reala i Barselone, nije baš voljan da mnogo priča o Zvezdi i Dinamu.

- To je moj život, jedan važan deo mog života, ali nije najbitniji. I zato više nemam nameru da govorim o tome - rekao je Prosinečki.