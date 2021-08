BITNO DA IM IBRA NIJE NA TERENU! Čukarički spreman za Šveđane: Utakmica od velike važnosti za klub i srpski fudbal!

"Ekipa je maksimalno spremna, za utakmicu koja je od ogromne važnosti za klub, ali i srpski fudbal u globalu. Svakako da očekujemo tvrdu utakmicu", rekao je Delibašić, preneo je sajt kluba.

Fudbaleri Čukaričkog igraće prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferecnija protiv švedskog Hamarbija, u četvrtak na stadionu Partizana.

Delibašić je dodao da je poznato kakav stil gaji švedski klub, kao i da Čukarički ima iskustvo sa igranjem protiv skandinavskih ekipa poput Moldea pre dve godine.

"Hamarbi ima sličan mentalitet i fizionomiju igre, na nama je da ostvarimo bolji rezultat nego što je to bio slučaj protiv Norvežana", istakao je on.

Šef stručnog štaba kluba sa Banovog brda dodao je da je upitan nastup Miladina Stevanovića, Stefan Kovača i Srdjana Mijailovića, zbog povreda.

"Jasno je koliko nam ti igrači znače. Ali, mi imamo više od 20 igrača u sastavu, spremnih da u svakom momentu istrče na teren, s obzirom da smo sve radili planski, da smo znali šta nas očekuje u borbi na tri fronta", rekao je on.

Delibašić je ocenio da utakmice u Evropi "teraju igrače da pruže više od maksimuma, a to posebno važi za mlade igrače".

"Naša liga jeste razvojna i u svakoj utakmici baš su mladi igrači u fokusu. Ali, u mečevima u Evropi je to sve na daleko višem nivou, jednostavno gledaju vas sa još većom pažnjom. Motiva nam baš zbog toga neće nedostajati, naprotiv"!, istakao je on.

Trener Čukaričkog kazao je da smatra da je šansa njegovog kluba u prvom meču, uz ocenu "da bi bilo fantastično da se ponovi rezultat iz utakmice Partizana i Hamarbija (4:0), iz 2002. godine, u kvalifikacijama za Ligu šampiona".

On je dodao da će njegov tim imati prednost zbog igranja meča na stadionu Partizana, a da bi problem mogao da bude igranje revanša na veštačkoj travi.

"Bio bih naravno zadovoljan bilo kojom našom pobedom u prvom duelu. Jasno je da Hamarbi neće srljati u prvom meču, nema bilo kakve potrebe da mi to radimo. Znamo da će biti dosta tempa i trčanja, ako tu budemo uspeli da im ispariramo, šanse će nam biti mnogo veće. Znamo dobro i njihovog trenera, radio je ovde do pre dva meseca, često menja stilove igre i u samoj utakmici. Potrebno je da iskoristimo svaku situaciju koja bi mogla da nas dovede do pozitivnog rezultata, nadam se naravno da ćemo imati i malo sreće. To je faktor koji je neophodan u ovakvim mečevima", ocenio je Delibašić.

Govoreći o podatku da proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović ima gotovo četvrtinu vlasničkog udela u Hamarbiju, Delibašić je rekao da "nije bitno koliko on ima udela, već da nije na terenu".

"Teško da bismo za njega imali rešenje", dodao je trener Čukaričkog.

Delibašić je pozvao sve navijače da podrže klub, baš kao što su to radili na meču protiv Sumgaita, u drugom kolu kvalifikacija.

Zamenik kapitena Čukaričkog Stefan Šapić istakao je da očekuje "teške utakmice", kao i da je protivnik veoma organizovana ekipa sa dosta brzih igrača.

"Gledajući njihove prethodne rezultate, iz činjenice da nemaju poraz jasno je da nas očekuje zahtevan duel i pozvao bih navijače da nas podrže u što većem broju posebno jer je ulaz besplatan", rekao je 24-godišnji fudbaler.

Fudbaleri Čukaričkog i Hamarbija prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija igraće u četvrtak na stadionu Partizana, od 21.00.

Beta