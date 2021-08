STANOJEVIĆ PRED NOVI PAZAR: Jasno nam je šta znači igrati tamo i na koji način možemo da im se suprotstavimo

"Svestan sam šta znači utakmica u Novom Pazaru, baš je neko iz stručnog štaba prokomentarisao da je u poslednjih sedam utakmica u Pazaru, Partizan pobedio samo jednom. Jasno nam je šta znači igrati tamo i na koji način možemo da im se suprotstavimo, iskusnog trenera imaju. Ulazimo svesno i sa jasnim ciljem šta nam je potrebno", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 21 čas kao gosti u Novom Pazaru, utakmicu četvrtog kola Super lige Srbije. Crno-beli u taj duel ulaze posle utakmice u Rusiji protiv Sočija (1:1), pre dva dana.

"Žestok ritam je normalan za nas profesionalce, imamo dovoljno vremena do utakmice, igra se uveče i potpuno spremni dočekujemo utakmicu", dodao je trener crno-belih.

Upitan o umoru, on je naveo da ne odmara igrače već da voli da ih rotira, četvoricu ili petoricu.

Na pitanje o Sejdubi Sumi, Stanojević je rekao da fudbaler želi da se bori za mesto u timu, ali da mora da se dokaže, prvo saigračima, a zatim i treneru.

foto: Starsport©

"Oko Sume je situacija bila promenljiva, prvo je imao veliku želju da ode iz kluba, tražio je inostrani angažman, ali nije dobio adekvatnu ponudu koja bi zadovoljila njega i klub. U ovom trenutku je rekao da želi da se bori za mesto u timu, sve zavisi od njega kako se bori", naveo je on.

"Svako želi dobrog igrača pa i ja, ali prvo mora da se nametne ekipi. Vidite kakav nam je timski duh i na koji način igramo, prvo mora ekipi da se nametne pa onda treneru. Od njega zavisi, voleli bismo da se nametne. Ima dosta igrača koji su dobro igrali i dobro igraju i imaju izvanrednu statistiku prošle i ove sezone. Neka radi, neka se trudi i nema problema, uvek ćemo dati šansu onome ko je zaslužuje", dodao je Stanojević.

On je rekao da mu je drago što se u klub vratio golman Milan Lukač, da je reč o iskusnom golmanu koji zna šta je Partizan i da je na njemu da se dokaže.

Upitan o golmanu Aleksandru Popoviću, koji je tokom utakmice u Sočiju dobio nekoliko udaraca u rame, Stanojević je rekao da je mladi čuvar mreže u dobrom stanju.

"Mislim da će on braniti, da će mu trebati kontinuitet, a kasnije ćemo rotirati. Verujem u sve golmane, a ići će u pravcu da odigra tri, četiri utakmice u kontinuitetu", dodao je.

foto: Starsport©

Na pitanje da li je zadovoljan učinkom napadača Rikarda Gomeša, Stanojević je rekao da se ne optrećuje golovima iz prošlog mandata, već da je oduševljen njegovom željom i zalaganjem pre svega.

"Ja sam oduševljen njegovom energijom, fokusom i željom, a druge stvari i kvaliete videli ste sami. To je najveći dobitak za mene kao trenera i tim, ; njegova posvećenost i želja da uradi nešto je važnija od bilo kog postignutog gola", naveo je on.

Upitan i da li će mladi igrač Samed Baždar rodom iz Novog Pazara dobiti u nedelju šansu, ukoliko to rezultat bude dozvoljavao, Stanojević je rekao da će zavisiti od situacije.

"Kod nas mladi igrači lako dobijaju šanse, prvo treba da je zasluže. On je dobro obavio pripreme, ali ne možemo svim igračima da dajemo šansu. Biće u ekipi zaslužio je, videćemo da li će dobiti šansu. One se zaslužuju na terenu na treningu, zavisi od situacije", dodao je on.

foto: Starsport©

Stanojević je rekao i da je prezadovoljan kako su odigrali Aleksandar Lutovac i Marko Živković, da su bili na visini zadatka i da obojica zaslužuju šansu.

Nekadašnji golman Partizana Radovan Radaković bolije od raka i putem humanitarne fondacije se prikuplja novac za lečenje. Stanojević je rekao je svakoga u klubu potresla ta situacija i da će svi pomoći i uraditi sve što je potrebno da se pomogne .

(Kurir sport/Beta)