DEJAN STANKOVIĆ POSLE ELIMINACIJE IZ LŠ: Nisam razočaran!

Fudbaleri Crvene zvezde su poraženi od Šerifa iz Tiraspolja sa 1:0 u okviru revanš meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prve utiske nakon utakmice izneo je šef stručnog štaba našeg tima Dejan Stanković.

- Ovo je najteži poraz. Mogu biti tužan, ne razočaran jer imam ove momke. Odgovornost je na meni. Ja sam odabrao, uigravao, menjao, birao. Žao mi je zbog navijača i igrača jer ne idemo dalje. Možda je bolje da prespavam, da vidimo šta ćemo, jer je glava i dalje vruća - počeo je Stanković.

Govorio je šef stručnog štaba Crvene zvezde o samom toku utakmice.

- Ne mogu sad da kažem šta su razlozi za poraz. Da smo imali šansu imali smo. Primili smo gol ponovo iz prekida, koji smo dugo radili i spremali. Primljen gol u zadnjem minutu produžetka prvog poluvremena. Iako smo izašli dobro u drugom poluvremenu, nema vremena za analizu, nema svrhe. Mogu da kažem da su momci dali sve od sebe, odgovornost je na meni i ničija više. Ja stojim ispred njih, oni brane ove boje Crvene zvezde sa ponosom, tako da ako neko treba da odgovori na sve ovo to sam samo ja - rekao je mladi trener.

Pričao je Dejan Stanković o detaljima koji su presudili pobednika na ovom susretu, kao i kolika je Zvezda veliki klub.

- Moraćemo da dobro da se potrudimo. Svi smo želeli i stajali iza ovoga, verovali i radali, znamo šta smo prošli. Detalji, sitnice, prekid. Ne volim prekid, kroz karijeru sam ispadao posle prekida. Naučićemo pouke. Mora da se ide napred, fudbal će se igrati, igrao se pre i posle nas, Marakana će biti puna sa nama i bez nas. Opet će se "tresti" veliki kada budu dolazili, opet će biti puno, kotrljaće se lopta, veliki će padati. Zvezda je iznad svega, Zvezda ide napred - nastavio je Stanković.

1 / 7 Foto: Starsport

Analizirao je igru Šerifa trener našeg tima Dejan Stanković.

- Nije me iznenadila igra Šerifa. Bila je ista kao u Beogradu, direktna, preko svih, druga lopta i njihova brzina u poslednjem delu terena. To nas je spuštalo dole i kada krećeš napad 80 metara od gola, da uspeš da osvojiš neku loptu na njihovoj polovini. Jednostavno morali smo kroz blok da prođemo, ali napravili smo par akcija koje su mogle da rezultiraju golom i da sve bude drugačije. Znali smo šta znaju, šta je kvalitet i na čemu insistiraju. Preselili su celu ekipu na levu stranu, trebalo nam je malo strepljena da izađemo iz gužve i okrenemo stranu, to su sad detalji, ali ne mogu i ne verujem da mogu ovako vruće glave i tužan da odgovorim - rekao je Stanković.

Govorio je Stanković o prelaznom roku, kao i Aleksandru Kataiju koji je igrao "rovit".

-Kada se ne prođe, otvara se milijardu pitanja. Šta bi bilo kad bi bilo. Bio sam realista, ispao sam iz Lige šampiona i to mi odzvanja mi sve u glavi sada. Ne mogu da prešaltam. Imaćemo momenat za analizu, šta i kako dalje, ali večeras ne. Katai nije trenirao četiri dana, imao je povredu mišića, stisao je zube, izdržao je onoliko koliko je mogao. Zahvalan sam mu što je rizikovao da ostane dva tri meseca van stroja. Ne treba trošiti reči, momci me nisu razočarali, ni kao ljudi ni kao igrači, ali smo tužni zbog rezultata, to nema veze da li smo igrali dobro ili loše. Crvena zvezda jednako rezultat. Kad toga nema, možemo leteti po terenu, ja sad da ulazim u dublju analizu. Ja sam taj koji stoji ispred njih, ne mogu da im zamerim, uvek je moglo bolje. Tužni smo i i demo dalje. Biće teško, da ali ne i nemoguće, ovo je Zvezda i znamo gde smo. Uvek pokušavam da budem iskren, neko to ceni neko ne - zaključio je Dejan Stanković.

Kurir sport