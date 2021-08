UŽIVO, VIDEO: Partizan - Soči (21.00), Stanojević sve iznenadio promenom beka

Sastavi:

PARTIZAN (4-2-3-1): Popović - Živković, Vujačić, Saničanin, Urošević - Jojić, Zdjelar - Marković, Natho, Pantić - Rikardo.

SOČI (3-4-3): N. Zabolotnji - Rodrigo, Barać, Prohin - Zalka, Tsalagov, Jusupov, Terehov - Noboa, Popov, Baršov.

Fudbaler Partizana Bibras Natho rekao je danas da ekipa mora da pokaže karakter, i prodje u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferecnija.

"Moramo da pokažemo karakter, da pokažemo koji je naš nivo i kako igramo i, naravno, da pobedimo i prodjemo u sledeću rundu!", rekao je Natho za klupski sajt.

Fudbaleri Partizana u četvrtak će na svom terenu igrati revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferecnija protiv ekipe Sočija.

Prvi meč u Rusiji završen je nerešenim rezultatom 1:1.

Partizan je u medjuvremenu ostvario i četvrtu pobedu, u isto toliko mečeva u Super ligi Srbije, nakon što je na gostovanju savladao Novi Pazar (4:1).

"Znamo da prethodnih nekoliko godina Partizan nije uspevao da pobedi Novi Pazar, ali mi smo došli sa našim ciljem, znali smo šta želimo da postignemo u ovoj utakmici. Srećan sam što smo ispunili ono što smo zamislili i pobedili ih uz četiri data gola. Sada moramo da nastavimo!", dodao je 33-godišnji fudbaler.

Natho je u toj utakmici postigao prvi gol za svoju ekipu u 42. minutu.

"Postigao sam lep pogodak levom nogom, sa 25 metara, koji je promenio tok igre. Nakon toga nam je bilo lakše jer su i oni igrali otvorenije, pokušavali da napadnu, pa smo imali više prostora za igru", ocenio je on.

Utakmica u Novom Pazaru prekidana je četiri puta, a Natho je istakao da je igračima bila veoma teško i mentalno i fizički.

"Nije normalno igrati 60 minuta, zatim pauzirati 20 i posle toga ponovo igrati. Ja sam bio zamenjen, ali je igračima koji su ostali na terenu bilo veoma teško- i mentalno i fizički. Ipak, srećan sam što smo utakmicu završili bez povreda", rekao je on.

Vezni fudbaler dodao je da je ovo bio drugi put da ekipa čeka potvrdu VAR-a, i da nakon provere gol bude priznat.

"To je dobro za fudbal, ali nadam se da će to sve u budućnosti kraće trajati jer je sudiji trebalo šest do sedam minuta da donese odluku. Ali, za početak je dobro da imamo VAR!“, zaključio je Natho.

Meč izmedju Partizana i Sočija na programu je u četvrtak od 21.00.

Kurir sport