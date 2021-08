KEJN TRENIRAO SA TOTENHEMOM! Gvardiola: Neću da pričam o njemu!

Trener Totenhema Nuno Espirito Santo rekao je da je razgovarao sa Kejnom na treningu i da je "sve u redu".

"Priprema se. Imamo još sutrašnji trening da odlučimo da li će igrati protiv Sitija. Sutra ćemo doneti odluku", rekao je on.

Očekivalo se da će se Kejn pridružiti ekipi 2. avgusta na predsezonskim testiranjima, ali je umesto toga stigao pet dana kasnije. To je naljutilo navijače Totenhema koji su taj potez shvatili kao njegov pritisak jer želi da napusti klub.

Kejn je demantovao da je odbio da se javi na trening i istakao da je njegov kasniji povratak bio planiran.

foto: Profimedia

On je po povratku s odmora trenirao individualno tokom karantina, juče je odradio PCR test i pošto je negativan na korona virus priključio se ekipi.

Upitan da li bi Kejn bio u dobrom raspoloženju da igra u nedelju protiv Sitija, Santo je odgovorio: "Nemam problem da ubedim igrače da igraju za Totenhem. Ovo je veliki klub i svi bi trebalo da budemo ponosni što smo ovde".

U međuvremenu, na konferenciji za novinare Mančester sitija, trener Pep Gvardiola odbio je da govori o interesovanju tog kluba za Kejna.

Šampion Premijer lige je tokom celog leta bio povezivan sa kapitenom Engleske, a Gvardiola je prošle nedelje priznao da Siti želi da ga angažuje.

"Odgovorio sam na to pitanje na prethodnoj konferenciji za novinare. On je igrač Totenhema, neću da pričam o njemu. Prošli put sam napravio izuzetak, obično ne govorim o transferima. To je sve", rekao je Gvardiola, preneo je "Sky sport".

foto: Profimedia

Utakmica Totenhem - Mančester siti igra se u nedelju od 17.30.

(Kurir sport/Beta)