DINAMO RAZBIJEN KAO AVGANISTAN! Hrvatski mediji surovi prema igračima modrih

Prvo o utiscima sa same utakmice u Moldaviji.

“Bilo je to klasično šamaranje! Ozbiljan udarac ambicijama Dinama, ali i reputaciji ‘najbolje ekipe jugoistoka Evrope’ stigao je u Moldaviji… Dinamo trenutno deluje kao razbijena vojska, nalik na onu koja je ovih dana bez ispaljenog metka otišla iz Kabula prepustivši dečacima u haljinama i kalašnjikovima da se igraju po glavnom gradu Avganistana”, piše se u uvodu analize Germanijaka i dodaje da je ekipa Damira Krznara izgledala zasićeno i potrošeno.

“U Tiraspolju su izgledali kao ispuhani veterani koji jedva čekaju treće poluvreme i selfi za Fejsbuk s nekom živinom na ražnju u pozadini. Niti želje, niti strasti. Niti elementarnog osećaja odgovornosti prema svojim navijačima”.

Ništa milostivije nisu ni Sportske novosti…

“Kada je Kolovos zakucao volej za 2:0 u 54. minutu, statistika je pokazivala da je Šerif već jedanaesti put na utakmici ‘potegnuo oružje’. Stvar je dotad prerasla u zlostavljanje, Šerif se uživeo u ulogu onog sadističkog šerifa kojeg je u kultnim Nepomirljivima igrao Džin Hekman. Mrcvarenje bi bilo i brutalnije da turski sudija Čakir na startu utakmice nije pružio ruku Plavima i napravio se slep nakon Teofilovog igranja rukom u kaznenom prostoru”.

Večernji list podseća i da je Dinamo izgubio ogroman novac koji bi mu sledovao da je ušao u Ligu šampiona i tekst o finansijskim problemima maksimirskog kluba počinje naslovom: “Dinamo nije upao u zamku kao Crvena zvezda... Dinamo je upao u crnu rupu bez dna”.

Naime, bez para od Lige šampiona Dinamo će morati da prodaje i najvrednije igrače. A da ih potom i zameni. Problem je što dosadašnji poslovni potezi Modrih na tržištu ne ulivaju previše optimizma.

“Hitno je potrebna sveža krv, ali prelazni rok se u maksimirskim kancelarijama odigrao gotovo identično kao što je ekipa igrala u Tiraspolju; katastrofalni potezi za koje niko neće snositi odgovornost”, piše Germanijak.

I detaljno analizira…

“Krenimo od levog beka. Imaš Leovca u drugoj ekipi, ti igraš na toj poziciji sa zadnjim veznim. Čak i ne igraš s Mubanđeom kojem je to prirodna pozicija, već si tamo našao mesto za Franjića. Zašto nije u igru ušao Josip Šutalo? Jer si ga ostavio u Zagrebu… No, vodio si Vasilja da oseti atmosferu. Fino, neka odmah dečko oseti i traume s kojima su godinama živeli navijači Dinama”.

Dalje…

“Doveo si Štefulja kojeg nema ni na mapi. Na istoj poziciji si imao Čabraju kome si dao priliku da u CV upiše Dinamo pa ga gurnuo u Mađarsku. Vratio si lani Gavranovića koji je ovde hteo da završi karijeru i koji iza sebe ima sjajnu sezonu i Evro, ali prodao si ga u Tursku za sitniš. Sada bi ti Gavro i te kako dobro došao u revanšu. Komnena Andrića si maknuo, nema ti ko dati gol. Gojak se vratio, znaš koliko ti je značio u prošlosti, ali ti ga guraš u Ferencvaroš. Kada te odbije, onda ga ignorišeš. Potom Ćuže koji je imao sjajne pripreme iza sebe, ali dovoljno da ode u Ukrajinu kod Jovićevića… I sada ti odlazi Majer koji je uz Ivanušeca jedini nešto pokazao. Ako je bilo sumnjii oko njegovog odlaska u Rens, one su sasvim iščeznule ovim porazom jer se minus u blagajni mora nadoknaditi. I na kraju će račun podneti Damir Krznar, iako smatramo da nije isključivi krivac. Njegov je problem što je pristao na neke kompromise koji zapravo i nisu bili kompromisi već nametnute odluke. No, to je uvek bila cena klupe Dinama”.

Sportske se nadovezuju sličnim zapažanjima.

“Dinamo je poslednjih meseci pokupovao ‘pola HNL-a’, na pripremama je Krznar imao gotovo 40 igrača. A onda dođe u Tiraspolj gde ostane bez štopera, pa zavisi o igraču, Mubanđjeu, u kojega u Dinamu očigledno niko ne veruje i koji ni sam ne veruje u sebe, igra kao početnik, teško je zamisliti da je bio švajcarski reprezentativac. I sad je Dinamo na tome da od gomile igrača koje je doveo, neke i otpisao, zapravo, nema 15-16 igrača koji mogu u svakom trenutku da odgovore izazovima, nema novog poleta u igri, novih rešenja”.

A i tih 15-16 nisu baš odgovorili izazovima u Moldaviji. Prema ocenama Sportskih novosti samo je Luka Ivanušev zaradio prelaznu “šesticu. Mubanđe je opisan kao strano telo zalutalo u Dinamo, Teofil je okarakterisan kao tragičan, čak je i Mislavu Oršiću zamereno što je previše solirao…

Kurir sport