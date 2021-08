SEJDUBA SUMA POSLE PLASMANA U LIGU KONFERENCIJA: Ja sam skroman dečko, svi su srećni, ja sam srećan! VIDEO

Sejduba Suma je prokomentarisao prolaz svog Partizana u grupnu fazu Lige konferencija nakon pobede u Humskoj nad Santa Klarom.

"Šta mogu da kažem, ja sam skroman dečko. Kvalifikovali smo se, svi smo srećni i ja sam srećan".

Sve navijače crno-belih zabrinula je Sumina povreda u prvom poluvremenu zbog koje je morao da napusti igru.

"Videćemo sutra. Mislim da nije ništa ozbiljno, ali hajde da sačekamo do sutra. Osetio sam bol kod sprinta u šesnaestercu (prilikom penala), video sam da ne mogu da nastavim i zatražio sam izmenu da uđe svežiji igrač. To je to, prošli smo i idemo dalje".

Kurir sport