MILOŠ DEGENEK ZA KURIR: Divan je osećaj ući u Ligu Evrope, danas idem po ženu i ćerkicu u porodilište! (VIDEO)

Miloš Degenek bio je jedan od heroja dvostrukog trijumfa fudbalera Crvene zvezde nad Klužom (4:0, 2:1) i plasmana u grupnu fazu Lige Evrope. Defanzivac crveno-belih bio je zaslužan za rano vođstvo srpskog šampiona, jer je nad njim skrivljen penal, koji je Aleksandar Katai realizovao u petom minutu i tako već na početku utakmicu uveo u miran tok.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković otkrio je da su Miloš Degenek i Aleksandar Dragović igrali povređeni.

- Istina je! Bio sam povređen, desilo se još u prvoj utakmici kada sam izašao na poluvremenu. Igrao sam pod bolovima, ali to nije izgovor, niti ja tražim neki alibi. Mislim da smo svi kao ekipa igrali dobro, ponašali se korektno, radili sve što treba – rekao je Miloš Degenek za Kurir i dodao:

- Zaslužili smo da igramo Ligu Evrope ove godine. To je veliki uspeh i za nas, jer pet godina igramo evropska takmičenja. Neka tako klub samo nastavi!

Delije su posle dužeg vremenskog perioda bili uz ekipu na evropskom gostovanju. Igrači su posle utakmice ostali sa njima uz tribinu i dugo slavili uspeh.

- Eto... Koliko ima već? Godinu ipo? Dve? Da nema publike na utakmicama... Dosta nam znači njihova podrška. Pokazali smo poštovanje prema njima, ali i oni prema nama, jer su se izmučili da dođu ovde. Ostali smo sa njima onoliko koliko smo smeli, lepo proslavili. Hvala im što su putovali, dokazali su još jednom da su naš 12. igrač na terenu.

Kod prvog gola Crvene zvezde fudbaler na kojem je skrivljen bio je upravo Miloš Degenek.

- Jeste, jeste! Bio je korner i njihov igrač me je uhvatio onako kao da ragbi igramo. Kažem mu tada, nemoj, sviraće ti! I on opet, drugi put me uhvati... I ja šta ću?! Ne znam... Padnem! Bolje da padnem, nego da se mučim. Sudija je svirao penal, hvala Bogu. I Sale ga je dao što je bitno, tako da smo na pravi način počeli utakmicu.

Miloš Degenek ocenio je Kluž, prvaka Rumunije, posle dve pobede i ukupno šest golova u njihovoj mreži.

- Iskreno, mislim da su dobra i ozbiljan ekipa. Ovaj rezultat čak ne pokazuje jasnu sliku koliko su oni dobri. Mi jesmo bolji, ali i oni imaju kvalitet. Mislim da će igrati dobro u Ligi konferencija i želim im sreću u domaćem prvenstvu.

Osvrnuo se i na moguće rivale u Ligi Evrope.

- Nemam bilo kakve želje što se tiče rivala u grupnoj fazi Lige Evrope. Ko god nam dođe, dobro nam došao, i mi njima tamo. (smeh) Da igramo dobar fudbal i da se izborimo za prvo ili drugo mesto u grupi, te da idemo dalje kao prošle godine. Odnosno, da nadmašimo taj uspeh, odemo korak dalje.

Pred utakmicu u Klužu Miloš Degenek postao je otac, njegova supruga Aleksandra donela je na svet devojčicu Anastasiju.

- To je nešto najlepše na svetu! To je ono što čovek sanja. Nisam još svestan dok ne dođem kući, da vidim ženu i ćerku. Mnogo ih volim. Lep je osećaj. Desilo se u utorak, kada sam bio u karantinu. U sredu smo došli ovde... Taman, u petak idem po suprugu i malu, da ih pokupim iz bolnice, biće to šlag na tortu, što bi se reklo – kazao je Miloš Degenek.

