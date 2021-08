STANKOVIĆEV POMOĆNIK PRED DERBI NA BRDU: Poštujemo Čukarički , ali uvereni smo u pobedu!

Crvena zvezda nastavlja prvenstvenu trku, a sutra od 19 časova će gostovati Čukaričkom. Očekivanja uoči te utakmice izneo je pomoćni trener crveno-belih Nebojša Milošević.

- Ovo je naša 12.takmičarska utakmica uz onu odloženu utakmicu sa Radnikom. Protiv Čukaričkog završavamo prvi ovosezonski ciklus i to sa utakmicom protiv vrlo kvalitetnog rivala. Poznato je kako je Čukarički pozicioniran u srpskom fudbalu prethodnih godina. Mi izlazimo iz kvalifikacionih evropskih utakmica, posle uspešnog plasmana u Ligu Evrope. Juče smo imali dan oporavka, a nakon toga smo uveliko počeli sa pripremom za meč sa Čukaričkim. Imamo zdravstveni bilten koji je nakon 12 odigranih utakmica sasvim korektan. Nije idealan zbog povreda Degeneka i Dragovića. Njih dvojica su pokazali emociju i pošten odnos prema Crvenoj zvezdi. Veliki posao je odradio medicinski deo stručnog štaba koji se bavi rehabilitacijom i oni su uspeli da odigraju utakmicu sa Klužom. Falko je trenirao individualno u prethodnom periodu. Juče je imao specifičan trening i videćemo da li je sposoban da odgovori takmičarskim zahtevima. Važno je da igrači budu maksimalno spremni za sve izazove, a Čukarički to svakako jeste. Poštujemo ih, ove godine su imali promenu šefa stručnog štaba i to donosi jednu novu energiju. Saša Ilić je legenda srpskog fudbala i on je sigurno uneo dozu sportske drskosti, tako da će oni sigurno protiv nas biti dodatno motivisani da pruže svoj maksimum. Uz poštovanje protivniku, imamo naš cilj. U uzlaznoj smo formi, sa entuzijazmom, pozitivnom energijom dočekujemo sutrašnji duel i uvereni smo da ćemo osvojiti tri boda – rekao je Milošević.

Milošević je prokomentarisao žreb i protivnike Crvene zvezde u Ligi Evrope.

- Žreb ne može da se bira. Uvek posle izvlačenja ima komentara da li je moglo bolje ili gore, da li je dobro ili loše. Možda široj javnosti protivnici nisu po imenu najatraktivniji i sigurno je bilo medijski interesantnijih klubova. Međutim, Braga, Ludogorec i Midtjiland su takmičarski orijentisane ekipe sa svojim stilom igre. Dolaze iz različitih podneblja, kultura i fudbalskih filozofija. Te utakmice iziskuju temeljnu pripremu jer svako od njih pojedinačno ima ogroman kvalitet, kao uostalom i mi, zbog čega se i nalazimo u grupnoj fazi Lige Evrope. Radujemo se tom izazovu i nadam se da ćemo uspeti da nametnemo naše kvalitete. Crvena zvezda hoće uvek da pokaže moć i kvalitet, a tako će biti i ovog puta jer težimo visokim ciljevima. Drago nam je što smo deo Evrope, gde je Zvezdi i mesto. Idemo iz utakmice u utakmicu i želimo da dočekamo proleće u Evropi.

Pomoćni trener crveno-belih je istakao da je Čukarički izuzetno kvalitetan suparnik.

- Na Banovom Brdu treba da pokažemo taktičku zrelost i stabilnost, i da demonstriramo kvalitet. Da na entuzijazam i motiv mlade ekipe Čukaričkog odgovorimo željom i htenjem i da završimo ovaj prvi ciklus na pravi način. Docić je jedan od najbitnijih igrača u njihovom timu. Ta vertikala Šapić-Docić-Kajević, a u poslednje vreme i Jovanović, nosi taj tim. Pored njih, uvek ima mladih igrača koji imaju nesporni kvalitet i talenat. Puni su sportske drskosti i brzine kroz frekvenciju i dinamiku, kao i tranziciji u promeni poseda lopte kod Savića i Jankovića, a isto tako i u sredini terena kod Kovača i Lukića. Ceo tim zna šta hoće i najozbiljnije se za to spremamo. Očekujem zanimljivu i kvalitetnu utakmicu.

Milošević je naglasio da su svi bonus igrači u konkurenciji za sastav.

- Takmičarski period se ovde pauzira, imaćemo malo vremena da se odmorimo i dopunimo energiju. Od bonus igrača imamo Krstovića, Gordića, Erakovića, Stanića, kao i Lazetića i Stankovića. Svako od njih naporno radi i čeka svoju priliku. Odluka o konkretnoj poziciji zavisi od modela igre koji želimo, tako da će danas posle treninga šef stručnog štaba saopštiti odluku.

Pomoćnik u našem stručnom štabu se osvrnuo i na Sašu Ilića koji je odnedavno preuzeo Čukarički.

- Srpskom fudbalu su potrebna velika imena. Dejan Stanković je ogromno ime u našem klubu, kao i Nenad Milijaš koji ostavlja pečat u trenerskom smislu. Tako isto i Saša Ilić koji je dosta dao našem fudbalu i on sigurno ima ambicije da napravi uspešnu trenersku karijeru, a Čukarički je jedan od interesantnijih klubova u našem prvenstvu – podvukao je Milošević.

Kurir sport / FK Crevna zvezda