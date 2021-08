UŽIVO, VIDEO: Čukarički - Zvezda (18.55), derbi kola na Banovom brdu!

Sastavi:

Čukarički: Mićović, Šapić, Tanasijević, Radojičić, Lukić, Roganović, Docić, Kajević, Ndiaje, Čolović, Jovanović.

Crvena zvezda: Borjan, Rodić, Dragović, Degenek, Eraković, Sanogo, Kanga, Ivanić, Ben, Katai, Pavkov.

Dueli ovih rivala uvek su izuzetno kvalitetni i zanimljivi, pa nema razloga da tako ne bude i ovoga puta.

Šef stručnog štaba ’’brđana’’ Saša Ilić nakon debija u duelu sa Kragujevčanima ističe da nije bilo puno vremena za pripremu utakmice, ali da su igrači ispunili zadatke:

’’Nismo imali mnogo vremena za pripremu utakmice, odradili smo tek nekoliko treninga sa ekipom pred taj duel. Momci su pokazali karakter, ispunili su zadatke koje su dobili pred meč, na kraju smo ostvarili važnu pobedu. Nije lako igrati u Kragujevcu, pred publikom koja uvek daje veliku podršku domaćem timu. Mnogi će tamo gubiti bodove, pa je ova pobeda zbog toga još značajnija. Znamo ko nam je rival, ne treba trošiti mnogo reči o kvalitetima Zvezde. Krenuli su vrlo dobru u sezonu, izborili plasman u grupnu fazu Lige Evrope, odigrali vrlo dobro oba meča protiv Kluža. Nisu se štedeli ni u revanšu, slavili su i u Rumuniji, sigurno sa velikom dozom samopouzdanja stižu na Banovo brdo. Isto važi i za nas posle pobede u Kragujevcu, svi preduslovi za kvalitetan meč su tu. Na nama je da se suprotstavimo velikom rivalu, da iskoristimo svaku priliku koja nam se ukaže. Čukarički nije klub koji će se braniti protiv bilo koga, pa ni protiv Zvezde, svakako ćemo ići na pobedu. Ali, ovo je samo jedan meč, biće ih još mnogo do kraja prvenstva, svaki jednako bitan.’’

Pomoćnik u stručnom štabu crveno-belih Nebojša Milošević je sa puno respekta govorio o protivniku, ali i istakao da očekuje još jednu dobru partiju svog tima i osvajanje sva tri boda:

’’Protiv Čukaričkog završavamo prvi ovosezonski ciklus i to sa utakmicom protiv vrlo kvalitetnog rivala. Poznato je kako je Čukarički pozicioniran u srpskom fudbalu prethodnih godina. Mi izlazimo iz kvalifikacionih evropskih utakmica, posle uspešnog plasmana u Ligu Evrope. Juče smo imali dan oporavka, a nakon toga smo uveliko počeli sa pripremom za meč sa Čukaričkim. Imamo zdravstveni bilten koji je nakon 12 odigranih utakmica sasvim korektan. Nije idealan zbog povreda Degeneka i Dragovića. Njih dvojica su pokazali emociju i pošten odnos prema Crvenoj zvezdi. Veliki posao je odradio medicinski deo stručnog štaba koji se bavi rehabilitacijom i oni su uspeli da odigraju utakmicu sa Klužom. Falko je trenirao individualno u prethodnom periodu. Juče je imao specifičan trening i videćemo da li je sposoban da odgovori takmičarskim zahtevima. Važno je da igrači budu maksimalno spremni za sve izazove, a Čukarički to svakako jeste. Poštujemo ih, ove godine su imali promenu šefa stručnog štaba i to donosi jednu novu energiju. Saša Ilić je legenda srpskog fudbala i on je sigurno uneo dozu sportske drskosti, tako da će oni sigurno protiv nas biti dodatno motivisani da pruže svoj maksimum. Uz poštovanje protivniku, imamo naš cilj. U uzlaznoj smo formi, sa entuzijazmom, pozitivnom energijom dočekujemo sutrašnji duel i uvereni smo da ćemo osvojiti tri boda. Na Banovom brdu treba da pokažemo taktičku zrelost i stabilnost, i da demonstriramo kvalitet. Da na entuzijazam i motiv mlade ekipe Čukaričkog odgovorimo željom i htenjem i da završimo ovaj prvi ciklus na pravi način. Docić je jedan od najbitnijih igrača u njihovom timu. Ta vertikala Šapić-Docić-Kajević, a u poslednje vreme i Jovanović, nosi taj tim. Pored njih, uvek ima mladih igrača koji imaju nesporni kvalitet i talenat. Puni su sportske drskosti i brzine kroz frekvenciju i dinamiku, kao i tranziciji u promeni poseda lopte kod Savića i Jankovića, a isto tako i u sredini terena kod Kovača i Lukića. Ceo tim zna šta hoće i najozbiljnije se za to spremamo. Očekujem zanimljivu i kvalitetnu utakmicu.’’

Derbi susret 7. kola Linglong Tire Super lige Srbije između Čukaričkog i Crvene zvezde igra se u nedelju 29. avgusta 2021. godine, sa početkom u 18:55 časova.

Kurir sport