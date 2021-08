DOMINACIJA KAKVE NEMA U EVROPI Rikardov povratak u Partizan probudio je crno-belu zver

U napadaču Partizana se probudila zver po ponovnom dolasku u klub iz Humske! Na leđima nosi broj 11, poneo je i saigrače do uspeha na startu sezone sa 11 golova, a još ni avgust nije prošao.

Partizan nije mogao puno bolje da započne sezonu, godinama nismo videli ovakvu dominaciju crno-belih na startu, a vrata uspeha širom je otvorio Rikardo Gomeš.

Napadač sa Zelenortskih Ostrva, koji ima i portugalski pasoš "eksplodirao" je nakon povratka u Humsku ulicu koju je napustio leta 2019. godine. U nedelju je centarfor postigao dva gola u ubedljivoj pobedi crno-belih protiv Radničkog (4:0), to su bili 10. i 11. pogodak Rikarda na 12. utakmici od početka sezone, što je zaista impresivno, s obzirom na to da još uvek nismo ušli u septembar i da je pitanje koliko fudbalera iz profesionalnih liga može da se pohvali takvim učinkom i to ne samo ove sezone, već na nivou čitave karijere.

Ekipu Aleksandra Stanojevića je vodio do šest ubedljivih pobeda u isto toliko mečeva u Super ligi Srbije, ali je odličan učinak imao i u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Od devet golova, koliko je Partizan postigao na utakmicama protiv Dunajske strede, Sočija i Santa Klare, Rikardo je postigao tri, a bio je precizan i sa bele tačke u penal seriji protiv ruske ekipe u trećem kolu.

Jedna stvar je posebno zanimljiva, Rikardu prija Srbija, prija Partizan i njegovi protivnici, to ne mora sam da kaže i potvrdi jer statistika govori umesto njega.

Prilikom prvog boravka u Beogradu postigao je ukupno 26 golova, a u naredne dve sezone u klubovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (Šarjah i Al Itihad) i Turske (Bujukšehir) ukupno je njegovo ime upisano na semafor 12 puta, iako ne može da traži izgovor u lošoj minutaži.

Svi golovi Rikarda

Super liga: 1. kolo, Proleter - Partizan 0:4 (59 minuta u igri, dva gola) 3. kolo, Partizan - Voždovac 4:0 (61 minut, gol) 4. kolo, Novi Pazar - Partizan 1:4 (65 minut, gol) 6. kolo, Kolubara - Partizan 0:4 (59 minuta, dva gola) 7. kolo, Partizan - Radnički 4:0 (75 minuta, dva gola) Ukupno: 8 golova za 440 minuta - gol na svakih 55 minuta

Kvalifikacije za Ligu konferencije: 2. kolo, Dunajska Streda - Partizan 0:2 (84 minuta, gol) 3. kolo, Soči - Partizan 1:1 (89 minuta, gol) 4. kolo, Partizan - Santa Klara 2:0 (90 minuta, gol)

Karijera: Vitorija Gimaraeš 2014-2016 (11 golova) Nacional 2016-2018 (24 golova) Partizan 2018-2019 (26 golova) Šarjah 2019-2020 (6 golova) Al Itihad 2020 (1 gol) Bujukšehir 2020-2021 (5 golova) Partizan 2021-

Kurir sport / Aleksandar Knežević