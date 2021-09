RONALDO U GINISOVOJ KNJIZI REKORDA: Veličanstveni Portugalac ispisao istoriju!

Reprezentativac Portugala Kristijano Ronaldo dobio je mesto u Ginisovoj knjizi rekorda!

Ovaj fenomenalni fudbaler oborio je svetski rekord po broju postignutih golova za nacionalni tim i tako dobio svoje mesto u najčuvenijoj knjizi na svetu.

Iskusni fudbalski as je dva puta zatresao mrežu protivnika u pobedi svoje reprezentacije protiv Irske (2:1) i stigao do 111. gola za reprezentaciju. Ronaldo je tako nadmašio legendarnog Iranca Alija Deija, koji je od 1993. do 2006. godine postigao 109 golova.

"Hvala Ginisovoj knjizi rekorda. Uvek je dobro biti prepoznat kao svetski rekorder. Pokušaću još više da povećam brojke", poručio je jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

Kurir sport