DEN TANA O SVEMU, BEZ DLAKE NA JEZIKU: O Piksiju, igri Srbije, Mitroviću, Ircima, kultu reprezentacije… FOTO

Pljušte pohvale na račun Dragana Stojkovića i njegovih pulena posle odlične igre u Dablinu, bez obzira što smo se u Beograd vratili bez planirana dva boda.

Ne pamti se kada je javnost u Srbiji bila toliko ponosna na ideju, stav i opredeljenje svoje fudbalske reprezentacije kao u ovim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Jedan od onih koji je uživao tokom 90 minuta na stadionu Aviva bio je i legendarni Dan Tana:

foto: FSS

„Krenuo sam da pružim podršku i milo mi je kako se radi sa reprezentacijom od kako je Piksi seo na klupu selektora. Vidim da su i navijači impresionirani načinom na koji Srbija igra u poslednje vreme“ – rekao je bivši predsednik Crvene zvezde, osetivši potrebu da se još jednom osvrne na lik i delo Dragana Stojkovića:

„Poznajem ga dosta dugo, gledao sam uživo preko sto utakmica na kojima je njegov ogroman talent uvek dolazio do izražaja. Ali meni je nešto drugo bilo još važnije od tog fudbalskog kvaliteta. Piksi nikada nije bio član tih ’grupica’ u reprezentaciji. Dejo je imao svoju, Siniša svoju, Peđa svoju… A Piksi je bio dobar sa svima. Bio je član svih ’grupica’, ali ne kao oficir, nego kao vojnik. Imponuje taj njegov mir. Možda je iznutra druga osoba, ali nikada to ne ispoljava, uvek je pozitivan, vedar i dobro raspoložen“.

foto: FSS

Uverio se Dan Tana u Dablinu da je Piksi svoju energiju već uspeo da prenese na celu reprezentaciju.

„Vidim da u ekipi nema klika, svi veslaju u istom pravcu. Prisutna je želja za dokazivanjem, što je prirodno i normalno. Disciplina je na najvišem mogućem nivou, talenta ima koliko hoćete i potrebno je vreme da budemo još bolji. Činjenica je da trenutno ne pripadamo svetskoj sili, ali smo na dobrom putu i ako nastavimo ovako, vratićemo se vrlo brzo tamo gde smo bili u doba Piksijeve igračke karijere“.

Očigledno je da su fudbaleri Srbije u ekspresnom roku prihvatili Piksijevu ideju, poštuju ga i kao selektora i kao fudbalsku veličinu.

foto: FSS

„Primer Aleksandra Mitrovića posle utakmice sa Luksemburgom dovoljno govori o atmosferi u reprezentaciji. Ja sam u njegovim godinama takođe imao prelom nosa i ležao sam sedam dana u bolnici. Piksi je rekao Mitru da može da ostane u Beogradu i da odmori, ali ovome to nije bilo ni na kraj pameti. Odgovorio je ’ne, ja idem sa reprezentacijom’. Dakle, nije otišao da se provodi po splavovima, nego je krenuo sa ekipom i dao sve od sebe da bude na raspolaganju. Čak i da nije igrao, najvažnije da je on tu, da je deo grupe. To je nešto novo, vrlo pozitivno. To je način na koji se stvara kult reprezentacije“ – zastao je Dan Tana, pa nastavio:

„Sve više podsećamo mentalitetom na ove Irce. Oni su takvi, nikada ne odustaju. Evo, listao sam njihovu štampu na dan utakmice, kao da su na vrhu tabele. Imaju jedan bod, a i dalje pričaju o plasmanu na Svetsko prvenstvo. Zamisli nas u njihovoj situaciji, ne bismo smeli na ulicu da izađemo. Neverovatan je taj irski nepokolebljivi duh. Srbiji ništa lepše nije moglo da se dogodi od dolaska Piksija na funkciju selektora. On nije diktator, ponaša se kao deo celine. Gledam ga ovde u Dablinu, nosi istu uniformu kao svi u ekipi. Kad ga vidiš, misliš da je jedan od igrača koji treba da istrči na teren i da igra utakmicu. Ali, nije to daleko od istine. Piksi i jeste glavni ’igrač’ ove reprezentacije“.

Kurir sport