RADOMIR KOKOVIĆ PRED VOŽDOVAC: Očekujem pomak u igri i pobedu!

Fudbalska Linglong Superliga Srbije nastavlja se nakon dvonedeljne pauze utakmicama osmog kola. Niški Radnički u nedelju od 16.55 sati dočekuje Voždovac.

Nišlije u ovaj meč ulaze sa 12. pozicije na tabeli, sa šest bodova na svom kontu i sa novim šefom stručnog štaba Radomirom Kokovićem. Voždovac se nalazi na petom mestu sa 12 bodova.

Radomir Koković očekuje težak meč, ali i pozitivnu reakciju svog tima.

- Ideja za ovu utakmicu je prosta. Radničkom je potrebno da što pre izađe iz rezultatske krize, potrebna nam je pobeda, a meni kao treneru je potrebno da ono što već danima radimo na treninzima, vidim i na samoj utakmici. Želim da vidim koliko smo napredovali za ovih desetak dana, da vidim kako su igrači usvojili nove zahteve i nove pricipe u igri i za koji rezultat će to sada biti dovoljno. Nadam se da će biti dovoljno za pobedu. Ja svakako očekujem pomak na bolje u našoj igri već od ove utakmice. Desetak dana rada nije malo, ali nije ni previše. Očekujem da ekipa već u nedelju poprimi neke obrise u igri kakvu ja želim. Naravno da to sada neće biti savršeno, ali ono što moramo da pokažemo tokom svih 90 minuta je želja. Ovo je proces, Radnički će igrati onako kako ja želim, dakle ofanzivno protiv svakog rivala. Ja od toga neću odstupiti. Naravno, fudbal će se igrati i posle nedelje, meni je bitno da dugoročno pravimo dobre rezultate, da ekipa stekne stabilnost i da bude dominantna. Pred nama je duel protiv ekipe koja je u naletu. Vezao je Voždovac tri pobede i u Niš dolazi pun samopouzdanja. Znamo šta nas očekuje, znamo kako oni igraju i spremni smo da se nadigravamo i tražimo put do trijumfa - rekao je Koković,.

Radnički protiv Voždovca neće moći da izađe u najjačem sastavu.

- Štoper Nikola Vujadinović je povređen i male su šanse da on bude spreman do nedelje uveče. Kada je reč o novajlijama Jevgneniju Pavlovu i Bazilu Jamkamu, oni nisu fizički spremni za jedan ovakav takmičarski meč i cilj nam je da njih dvojicu dovedemo na nivo u kom bi mogli da nam pomognu već u sledećem kolu. Svi ostali su u konkurenciji. Kada je reč o startnoj postavi imam nekoliko dilema i rešiću ih na dan utakmice. Ipak, najvažnije je da što pre stvorimo sistem, jer će taj sistem biti važniji od svakog pojedinca u našem timu - istakao je Koković.

Cene ulaznica za ovaj meč su 150 dinara za južnu tribinu, 300 dinara za zapadnu i istočnu, odnosno 1.500 dinara za mesto u loži. Karte će se prodavati na dan utakmice na biletarnici hale Čair i na biletarnici na istočnoj tribini stadiona Čair.

