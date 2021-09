OLE GUNAR SOLSKER POTVRDIO: Ronaldo će igrati protiv Njukasla!

Trener Mančester junajteda Ole Gunar Solšer rekao je danas da će fudbaler Kristijano Ronaldo igrati u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Njukasla.

Ronaldo je krajem prošlog meseca u završnici prelaznog roka prešao u Junajted, za koji je od 2003. do 2009. godine odigrao 292 utakmica i postigao 118 golova. Portugalac je potpisao dvogodišnji ugovor, uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana.

On je u utorak počeo da trenira sa ekipom i spreman je za utakmicu protiv Njukasla, u subotu od 16 časova na Old Trafordu.

"Imao je dobru predsezonu sa Juventusom, igrao je za reprezentaciju. Dobro je trenirao sa nama ove nedelje i definitivno će biti sutra na terenu u nekom trenutku", rekao je Solšer, preneo je Skaj.

Solšer, koji je svojevremeno igrao sa Ronaldom u Junajtedu, rekao je da je Portugalac već 'podigao lestvicu' na treninzima.

"Znamo šta je sve postigao u karijeri, ali došao je ovde da ostvari još više i da postavlja nove standarde. To je ono što on radi, živi život uz disciplinu vrhunskog, vrhunskog igrača. Kada je on tu, nemaš gde da se sakriješ. Ne možeš da dodješ na trening i daš 95 odsto i da ne budeš koncentrisan. To on zahteva od sebe i od ostalih", naveo je Solšer.

foto: Profimedia

On je rekao i da od Ronalda ne treba očekivati ono što je postizao kao 18-godišnjak, kada je došao na Old Traford.

"Sada više zna fudbal, na koje pozicije da ide i kada da trči pozadi. On je i dalje brz, to se vidi iz statistike. On je sjajna zvezda na koju se svi mogu ugledati i biće lider u svlačionici", naveo je Solšer.

Beta