VALTER ZENGA SE NAŠALIO NA MIHIN RAČUN: Siniša je moj brat, ali se katastrofalno oblači!

Valter Zenga i Siniša Mihajlović važe za velike prijatelje. A, kada ste sa nekim u drugarskom odnosu, onda možete i javno da se našalite sa njim, a da vam neće zameriti. Valjda neće...

foto: Starsport©

Tako se Valter Zenga u svom intervjuu za "Korijere delo sport" dotakao Siniše Mihajlovića i njegovog stajlinga.

- Siniša mi je jedan od najboljih prijatelja, bukvalno kao brat. Moram nešto da vam kažem u poverenju, Miha se katastrofalno oblači, ali to nemojte ni slučajno da mu kažete, jer će se ozbiljno naljutiti na mene. On je veoma osetljiv kad se priča na tu temu. Naravno, šalim se, on je moj brat – poručio je Zenga.

foto: Profimedia

Kada je Siniša Mihajlović vodio veliku borbu sa leukemijom, jedan od prvih koji mu je pružio podršku u bici za život bio je upravo Valter Zenga. U jednom videu poslao mu je dirljivu poruku koja je bila toliko emotivna, da je rasplakala Mihu.

