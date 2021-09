ATRAKTIVNA DOKTORKA OPČINILA NAVIJAČE NA DERBIJU! Srbija bruji o njoj, a ona SPAŠAVA živote: Čovek je mogao da umre na stadionu!

Ona je bila deo lekarskog tima dežurnog na stadionu u Humskoj tokom derbija.

Kamera Crvene zvezde, koja je pravila reportažu o onome što se ne vidi na TV-u i onome što se dešava iza kulisa, zabeležila je i deo ekipe Hitne pomoći, na kome je i atraktivna doktorka.

Iako je na snimku svega nekoliko sekundi, svi navijači koji su pogledali snimak upravo su nju apostrofirali kao glavnu atrakciju snimka i oduševljavaju se njenim fizičkim izgledom.

Pošto je sama utakmica protekla u relativnom miru na tribinama, i ona sama je mogla na trenutak da se opusti i da uživa u fudbalu, što možete videti u priloženom videu.

Atraktivna Jelena kaže da jedan ovakav događaj može da bude prilično problematičan.

"Imali smo dosta kritičnih slučajeva sa terena. Na primer, na poslednjem derbiju pre utakmice imali smo dramatičan slučaj. Radnik obezbeđenja je imao epi-status, produženi epileptični napad, koji je veoma opasan i može dovesti do trajnog oštećenja mozga i smrti u najgorem slučaju. Ipak, ja radim sa odličnom ekipom, koju uz mene čine vozač i tehničar, pa zajedno rešimo skoro sve probleme. Na utakmicama Partizana se često potuku dve frakcije navijača, dođe do koškanja, a čak i kada to koškanje naoko i ne izgleda ozbiljno, može da bude veliki problem. Nezgodan udarac u glavu, u arkadu, epi-napad koji se često dešava zbog bakljada i pirotehničkih sredstava, nedostatak kiseonika, ljudi koji malo više popiju, pad šećera… Sve su to problemi sa kojima se susrećemo, rekla je doktorka u intervjuu za "Objektiv".

Kurir sport / Objektiv