JE L' STE VI PALI S MARSA ILI STE VI BARSA? Potpuni sunovrat velikana svetskog fudbala!

Šta se to dešava sa slavnom Barselonom?! Od giganta svetskog fudbala "blaugrana" je došla do kluba koji je ispod proseka! Novi šok za fudbalere i navijače ovog kluba stigao je iz Kadiza! Nakon remija sa Granadom (1:1) u prethodnom kolu španskog prvenstva na Nou kampu, Katalonci su i u meču sa Kadizom na gostujućem terenu igrali - 0:0! Da sve bude još gore, Barsa gotovo da i ne stvara šanse, dres kluba nose neki anonimni igrači koji očito nemaju nikakav kvalitet. Uz to, Ronald Kuman je zalutao na klupu, očito... Barselona se nalazi na sedmoj poziciji Primere sa samo devet bodova!

Poslednja u nizu blamaža desila se pred 12.000 svedoka u Kadizu. Mada, mogli su i gore da prođu Depaj i drugovi. Imali su domaćini igrača više od 65. minuta nakon isključenja Frenkija de Jonga, ali to nije nikakvo opravdanje Kataloncima za novi debakl. Odlazak Lea Mesija očito je ostavio i te kako traga na Barsu. Prosto je neverovatno koliko je Argentinac činio saigrače boljim, jer vidimo da su bez njega to sasvim prosečni igrači.

Sprdaju se s njima A gde vam je Mesi? Pre utakmice najvatrenije pristalice Kadiza dočekale su Barsin klupski autobus pred stadionom. Dobrodošlicu gostima su poželeli uz pesmu: "A gde vam je Mesi?", aludirajući na odlazak Argentinca u PSŽ.

Pisanja Kuman leti, stiže Gvardiola? Holanđanin Ronald Kuman navodno će dobiti otkaz u Barseloni posle još jednog razočaravajućeg izdanja ekipe sa Nou kampa. Već se uveliko piše i o kandidatima za naslednika. Španci tvrde da će to biti Andrea Pirlo, dok nemci (Bild) imaju informacije o povratku Pepa Gvardiole u Barsu.

Rezultati i statistika u tekućoj sezoni Barselona - Real Sosijedad 4:2 8 šuteva na gol Atletik Bilbao - Barselona 1:1 3 šuta na gol Barselona - Hetafe 2:1 3 šuta na gol Barselona - Bajern 0:3 0 šuteva na gol Barselona - Granada 1:1 6 šuteva na gol Kadiz - Barselona 0:0 2 šuta na gol

