MILADIN STEVANOVIĆ: Čukarički je favorit protiv Radnika

Fudbaler Čukaričkog Miladin Stevanović ocenio je danas da je njegov tim favorit u meču Super lige Srbije protiv Radnika, kao i da su prethodne pobede donele samopouzdanje ekipi.

"Igramo na našem terenu, favoriti smo, moramo tu ulogu da preuzmemo. Ostvarili smo dve veoma bitne pobede, koje su nam donele ne samo šest bodova, već i mnogo na polju samopouzdanja. Imali smo i malo sreće, ali smo svakako u oba meča trijumfe zaslužili, uz ogroman doprinos svih, prikazali smo baš timsku igru", rekao je Stevanović, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog dočekuju ekipu Radnika iz Surudlice, u meču 11. kola Super lige Srbije, a ta utakmica je na programu u ponedeljak.

Odbrambeni fudbaler je dodao da gostujuću ekipu vodi bivši trener Čukaričkog Igor Bondžulić, i da je Radnik "uvek neugodan rival".

U prethodna dva kola Čukarički je savladao Spartak (2:1) na svom terenu, dok je na gostovanju istim rezultatom pobedio Napredak.

Stevanović je istakao da je cilj plasman u kvalifikacije za Ligu konferecnija, ali i da je put prilično dugačak.

"Na nama je da uvek razmišljamo o predstojećem duelu, a u goste nam dolazi Radnik. Čukarički je uvek imao problema sa Surduličanima, tek prošle sezone smo ih po prvi put u istoriji pobedili na njihovom terenu. Jednostavno, ne odgovara nam njihov stil igre", dodao je desni bek.

Klub sa Banovog brda u prethodnom periodu nije mogao da računa na veliki broj igrača zbog povreda, a medju njima je bio i Stevanović.

"Imam pobednički mentalitet i vrlo mi je teško bilo da sve pratim sa strane, uvek je lakše kad si na terenu. Drago mi je da se polako kompletiramo, vratili su se Mijailović, Kovač, Puškarić, Tošić, Kajević...", istakao je on.

"Imali smo još jedan peh protiv Spartaka, ostali smo bez kapitena Docića, ali su i mladi momci pokazali da vrede. I to je najveća snaga Čukaričkog, taj širok spektar kvalitetnih igrača, verujem da će nas to i dovesti do krajnjeg cilja. Meč protiv Radnika je izuzetno bitan, ne smemo sad da prospemo sve što smo radili. A tek posle ćemo razmišljati o derbiju u Bačkoj Topoli i duelu protiv TSC-a", zaključio je on.

Na tabeli Super lige Srbije Čukarički zauzima peto mesto sa 17 bodova, dok je Radnik na 12. poziciji sa devet bodova.

Meč izmedju Čukaričkog i Radnika na programu je u ponedeljak od 20.00.

Kurir sport