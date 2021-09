PARTIZAN ŽELI PROLEĆE U EVROPI, STANOJEVIĆ POZIVA NA OPREZ: Daćemo sve od sebe da potvrdimo dobru igru iz prve utakmice

"Igramo utakmicu koja može mnogo da nam pomogne da prezimimo u Evropi. Igramo protiv estonske ekipe koja ima 14 reprezentativaca, ima mnogo međunarodnog iskustva, sedam standardnih reprezentativaca, oko 50, 60 internacionalnih utakmica. Nama pobeda mnogo znači za zimu u Evropi, daćemo sve od sebe da potvrdimo dobru igru iz prve utakmice", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 18.45 na svom terenu protiv Flore, utakmicu drugog kola Grupe B u Ligi konferencija. ; Na konstataciju da javnost očekuje ubedljivu pobedu Partizana, Stanojević je rekao da crno-beli imaju prednost u Beogradu, ali da je Flora opasna ekipa.

"Igraju visok presing, izlazi na našu polovinu, opasna ekipa, mnogo je tih igrača igralo u Beogradu kada su pobedili reprezentaciju Srbije. Ja ne razmišljam tako. Ne mogu da pobegnem, ipak smo mi Partizan i favoriti ovde, ali ako gledate njihove rezultate u poslednje vreme, ja tako ne razmišljam niti idem u tom pravcu", dodao je on.

Upitan da li će utakmicu početi napadači Rikardo Gomeš i Kvinsi Menig, Stanojević je rekao da su oni u dobroj formi, ali da ne želi da otkriva sastav.

"Sigurno Flora neće igrati bunker, imaju svoj način igre. Utakmicu uvek spremam u odnosu na protivnika i tako biram igrače. Svestan sam svake evropske utakmice u današnjem svetu, Luksemburg, Estonci. Naravno da smatram da su ozbiljni, juče Šerif, nema potrebe pričati, u savremenom fudbalu već duže vreme to tako funkcioniše. Mi smo spremni i oprezni, svesni svega i tako pristupamo utakmici", naveo je on.

Stanojević je dodao da Lazar Marković i Rikardo Gomeš treniraju punim intezitetom i da su spremni za utakmicu.

Govoreći o Flori, Stanojević je rekao da šestorica ili sedmorica igrača estonske ekipe imaju više evropskih utakmica od njegovih igrača.

"Igraju konstantno za reprezentaciju. Kad dodju ovde neće biti fascinirani ambijentom, navikli su na te utakmice, imaju evropsko iskustvo, fantastičnu tranziciju. Sapijen daje mnogo golova, opasan napadač, Vasiljev je iskusan igrač, sjajan, videćemo, neće biti lako", naveo je on.

"Gledali smo utakmicu Genta i Flore, bila je egal, mogla je da ode i na jednu i na drugu stranu. Ovde će ući agresivno, ali imamo plan na koji način ćemo igrati. Eventualna pobeda bi nas približila cilju, ta druga pobeda u prve dve utakmice. Ima još mnogo da se igra, ali to bi bio korak napred. Zato idemo sa posebnom energijom i želimo da stvorimo veću šansu za prolaz dalje", dodao je trener crno-belih.

Upitan o teškom rasporedu ali i teškim terenima usled lošeg vremena, Stanojević je rekao da u ekipi ima spremne igrače, koje uvek rotira.

"Sutra nas čeka utakmica, pa u nedelju, posle toga nažalost ide pauza, imamo mnogo opterećenih reprezentativaca. Njih ćemo rotirati i odmarati. Verujem da smo spremni, srećni smo što imamo ovoliko utakmica, znači da vredimo, želimo da što duže ostanemo u ovakvom ritmu", rekao je.

Fudbaler Partizana Marko Živković rekao je da je cilj pobeda protiv Flore.

"To je iskusna ekipa, a na našem stadionu cilj je pobeda, sa tom namerom ulazimo u utakmicu, kao u svaku. Konkurencija u timu je uvek dobra, to me tera da treniram i igram što bolje mogu. Imamo mnogo utakmica, stalno se rotiramo, moramo svi da budemo spremni. Gledamo kako mi igramo, mi se pitamo na našem stadionu kako će biti. Nama je bitno da pobedjujemo, a ostali u grupi, kako bude", naveo je on.

U Grupi B Partizan i Gent imaju po tri boda, a Flora i Anortozis su bez bodova.

(Kurir sport/Beta)