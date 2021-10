VEZISTA PARTIZANA U ŽIVOTNOJ FORMI: Markec igra kao nikad! Ipak bez titule najboljeg igrača drugog kola Lige konferencije!

Lazar Marković najzaslužniji za to što je Partizan pred vratima proleća u Ligi Konferencije

Magično veče priredio je Lazar Marković malobrojnim, ali najvernijim navijačima u Humskoj ulici! On je sa dva pogotka vodio Partizan do pobede nad estonskom Florom (2:0) u drugom kolu grupne faze Lige konferencija. Tako se Partizan izjednačio sa belgijskim Gentom. Oba kluba imaju po šest bodova, ali crno-beli imaju bolju gol razliku i gotovo izvesno će dočekati evropsko proleće.

Ne samo da je popularni Markec najzaslužniji za ovaj trijumf, nego je on bio jedan od kandidata da bude igrač čitavog drugog kola Lige konferencija. On je bio jedan od četiri nominovana fudbalera uz kapitena Totenhema Harija Kejna, Majkla Langa iz Bazela i Rup Riskija iz HJK-a. Na zvaničnom sajtu UEFA krilni napadač Partizana kandidovan je za najboljeg fudbalera nedelje ili igrača kola, a glasovi navijača su presudili da to ipak bude Majkl Lang iz Bazela, koji je u pobedi nad Kairatom (4:2) postigao dva gola. Evropska kuća fudbala je takođe istakla činjenicu da je Markec imao 76% tačnih dodavanja na meču, što je odlično za nekog kome su specijaliteti prodori i centaršutevi.

Najveće ime u konkurenciji za najboljeg igrača bio je i Hari Kejn, napadač Totenhema, koji je na utakmici protiv Mure (5:1) postigao het-trik iz tri šuta u okvir gola. Naredni meč "parni valjak" igra protiv belgijskog Genta na svom stadionu 21.oktobra od 21.00, dok dve nedelje kasnije 04.novembra putuje u Belgiju na revanš od 18.45.

Krenulo ga u Evropi Dva gola tokom karijere, pa isto toliko za poluvreme Ono što je dodatno zanimljivo vezano za partije Lazara Markovića ove sezone u dresu Partizana je i to da je u karijeri do ove sezone postigao sva gola u evropskim kupovima, a u četvrtak uveče Flori je dao isto toliko za poluvreme. To mu je ukupno treći gola U ligi konferencija, pošto je u meču kvalifikacija zatresao mrežu protiv slovačke Dunajske Strede.

Realna priča Marković: Nisu važni moji golovi, već pobeda Brzonogi krilni fudbaler Partizana bio je junak u pobedi nad Florom iz Talina, ali smatra da je bitan trijumf i ne želi sebe da izdvaja kao najzaslužnijeg. - Nije bitno ko je postigao pogodak, bitno je da smo pobedili. Čitava ekipa je igrala dobro, i čestitam im na tome - rekao je Marković posle utakmice.

