NAPREDAK ŽELI DA ZAUSTAVI PARTIZAN: Optimizam osnov uspeha!

"Kao i godinama unazad, nismo menjali cene karata, za severnu tribinu su 200, južnu 400, istočnu 500, tribinu zapad 1 – 600 i zapad 2 – 700 dinara. Odlukom Disciplinske komisije FSS Partizanovim navijačima je zabranjen organizovan dolazak, a svim simpatizerima “crno – belih” sa klupskim obeležjima neće biti omogućen ulaz na stadion. Inače, deo južne tribune, predviđen za gostujuće navijače biće zatvoren, a naše pristalice sa sezonskim kartama, ukoliko ne žele na “jug”, mogu da uđu na severnu tribinu. Prodaja karata je počela danas, blagajna je otvorena do 18 časova, sutra od 10 do 18, a u nedelju od 10 časova, do početka utakmice, pa apelujem na naše navijače iz Kruševca da ranije kupe karte, kako se ne bi stvarala gužva pred početak utakmice, a biće rigorozna kontrola na ulazima, i kako bi svi mogli da uđu na vreme, izjavio je na pres konferenciji Vladimir Arsić, direktor Napretka.

Čarapani su u prethodne dve utakmice bili poraženi, ali su i dalje optimisti i nadaju su uspehu u meču sa crno belima. Igraće znatno oslabljeni, jer će Kerkez, Kočić Đuričković i Kunić i dalje biti van protokola.

-Dolazi nam u goste tim koji u dosadašnjem delu prvenstva ima devet pobeda i remi sa Crvenom zvezdom. Najefikasniji su, sa prosekom od 3,3 gola po utakmici, a primili su samo tri. I moram da napravim jednu digresiju: jedan njihov igrač košta duplo više nego ceo naš tim, ali fudbal ne bi bio fudbal kada bi se samo to gledalo. Mi ćemo učiniti sve da pružimo maksimalan otpor, da ne odstupimo od našeg načina igre. Patizan je moćan, snažan, individualno jak. Šta to znači, i kad igraju slabo uvek se neko pojavi, da li je to Natho, Rikardo, Marković i jednim potezom reši. I ako na taj način uđete u njhovu mašinu, jako je teško iščupati se. Znam, naravno, kako možemo sa Partizanom. Bilo bi neozbiljno da kažem da idemo da pobedimo, iako nam je to želja na svakoj utakmici. Suština priče je da ćemo dati sve od sebe i niko ne treba da sumnja da ćemo igrati fudbal i da će biti zanimljivo, ističe šef struke Milan Đuričić.

U ime saigrača govorio je kapiten Saša Marjanović, inače nekadašnji igrač Partizana:

-Kod nas je atmosfera uvek pozitivna, pričamo između sebe i najvažnije je da se zadrži mirnoća, jer nije uvek rezultat merilo igre, vrednosti tima, ili onog što će tek biti. Moj utisak je da je u prethodnom periodu rezultat bio iznad igre, dok je u prethodna dva susreta igra bila na daleko višem nivou od rezultata. Dolazi nam Partizan, čestitam im na pobedi nad Florom, ali ovom prilikom gostuju pod Bagdalom, a osnov za bilo šta je vera i nada. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe da izborimo dobar rezultat, obećava kapiten.

